Митниця проти "євроблях": чи допоможе Вільнюс вирішити проблему литовських авто

Анатолій Марциновський, "Європейська правда" _ П'ятниця, 17 листопада 2017, 13:30

Проблема автомобілів з литовською реєстрацією уже стала головним болем для української влади. Виглядає, що нині вона стає актуальною для відносин України з Литвою.

"Ділкам, які організували ввезення литовських авто, загрожує кримінальне переслідування", "Литва вимагає конфіскації незаконно ввезених в Україну автомобілів" - подібні новини можна зустріти останнім часом в українських медіа. Вони грунтуються на повідомленнях української ДФС про співпрацю з литовцями.

Може скластися враження, що саме роль Литви стане вирішальною у розв’язанні проблеми "євроблях". За даними ДФС, машин з литовською реєстрацією в Україні нині майже 60 тисяч.

Експерти, втім, кажуть про кількість, у десятки разів більшу.

"2015 році в Україну було ввезено 530 тисяч авто, в минулому - 580 тисяч, за цей рік - 380 тисяч", - стверджує голова Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

ЄвроПравда розбиралася, чи справді саме у співпраці з Литвою Україна може принаймні припинити ввезення таких авто та хоча б частково вирішити проблему тих, що вже їздять українськими автошляхами.

Спочатку - про бачення Державної фіскальної служби.

По-перше, ДФС вважає схеми ввезення авто з Литви незаконними на території цієї країни й такими, що здійснююються фіктивними фірмами.

Отож очікує, що саме литовські органи можуть припинити діяльність цих компаній та, відповідно, потік автомобілів в Україну.

ДФС стверджує, що має інформацію про 239 литовських компаній-власників авто, які видають доручення на право користування ними громадянам України, причому окремими з них було видано нерезидентам понад 200 таких документів. Причому, повідомляє фіскальна служба, у більшості випадків керівниками литовських компаній також є громадяни України.

"Українська сторона звернула увагу литовських колег на законність та правомірність діяльності підприємств, на балансі яких обліковується велика кількість авто. Підіймалося питання щодо фіктивності їх діяльності", - йдеться в повідомленні ДФС.

"Литовська сторона досліджує кожен факт по кожній компанії, на ймовірні порушення яких звернули увагу в ДФС", - стверджують фіскали. І водночас застерігають: "Не слід очікувати на швидкий результат, адже розслідування по кожному з підприємств потребує індивідуального підходу, наведені факти потребують прискіпливої уваги".

По-друге, ДФС наголошує, що

багато авто хоча й мають литовські номерні знаки, але насправді без литовської "прописки".

"Переважна більшість автомобілів, які ніби знаходяться в Україні з литовською реєстрацією, такої реєстрації не мають, - стверджує ДФС. - Якщо закінчився термін дії страхового полісу і він не був подовжений, або якщо авто не пройшло техогляд протягом року, то такий транспортний засіб автоматично знімається з реєстрації".

Згідно з повідомленнями ДФС, служба отримала право доступу до литовської системи даних Regitra. Тобто, може відстежувати, які авто знімають у Литві з обліку. Треба розуміти, що маючи таку інформацію, українська поліція зможе вилучати авто без реєстрації з обігу і ставити на штрафмайданчики.

Що думає про ситуацію Литва? "Європейська правда" поспілкувалася з послом цієї країни Марюса Януконіса. У розмові з нами він неодноразово наголосив, що проблема є суто українською, тобто вирішувати її має саме наша держава.





– Чи справді Литва вимагає конфіскувати авто з литовською реєстрацією, які є в Україні?

– Насправді Литва нічого не вимагає.

Ми сподіваємося, що саме Україна знайде якесь рішення, якщо це Україні потрібно. Литва не контролює вивезення автомобілів - тобто, кожне авто з литовською реєстрацією може вільно перетнути кордон. Ми навіть не ведемо обліку того, скільки та яких автомобілів виїздить за кордон.

– Але в Україні може скластися враження, що саме завдяки Литві питання буде вирішено. Принаймні, так випливає з повідомлень Державної фіскальної служби або ж їх інтерпретацій у медіа.

– Співробітництво між ДФС України та литовською митною службою має місце й існувало завжди. Є багато спільних проектів у низці сфер.

Наскільки мені відомо, ці органи комунікують і щодо автомобілів з литовською реєстрацією, які в’їздять в Україну. Вони домовляються про координацію дій. Деталями краще володіє українська ДФС.

– Чи не порушують схеми постачання автомобілів з литовською реєстрацією в Україну литовських законів?

– Сам по собі факт вивезення цих авто ніяких законів не порушує. Тому ми не можемо перешкоджати їхньому виїзду за межі Литви чи ЄС.

А щодо можливих схем в торгівлі автомобілями, то це справа правоохоронців. Якщо є підозри щодо недобросовісної торгівлі, то литовські та українські органи мають співпрацювати. Але я не можу зараз стверджувати, чи є якісь неправомірні схеми чи методи.

– Чи правда, що в Литві авто знімають з реєстрації в разі непроходження техогляду або відсутності страховки?

– В Литві справді існують такі правила для авто з литовською реєстрацією: коли машина не пройшла протягом певного часу технічний огляд чи в неї закінчилася дія страхового полісу, то вона автоматично знімається з обліку.

Так що, думаю, в Україні існують методи вирішити цю проблему. Все залежить від наявності волі.

– Але машин дуже багато і відстежити, які з них без реєстрації, практично неможливо.

– Тому й важлива співпраця наших митних та фіскальних структур, і це може привести до віднайдення вирішення питання українською стороною. Тому що, знову ж, для Литви цієї проблеми не існує.

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ЄвроПравда поспілкувалася також з одним із фактичних власників автомобіля на литовських номерах.

"Страховка взагалі не проблема, - каже Микола. - Роблю її через хлопців, які приганяли авто. У жовтні сплатив 25 євро, і тепер півроку спокійний".

Ще 1,5 року є у нього до наступного техогляду - до речі, проведення його в Литві регламентується тою ж директивою ЄС, яку має імплементувати в рамках виконання Угоди асоціацію Україна. Тобто, раз на два роки.

Однак Микола визнає, що техогляд дистанційно зробити не вийде. Зараз об’єднання власників авто з литовськими номерами (АвтоЄвроСила) веде перемовини з литовцями, щоб ті відкрили в Україні сертифікований центр для проходження ТО.

"Є ще одна можливість - каже Микола. - Через фірму можна подати запит і продовжити техогляд. Скористаюся цією опцією, коли надійде час і якщо вона ще буде актуальною. Зрештою, в крайньому разі поїду в Литву".

Виглядає, що Україні справді навряд чи варто надто сподіватися на інших, а системно вирішувати питання самій.

Звичайно, допомога Литви інформацією про статус автомобілів з литовською реєстрацією може трохи зменшити кількість авто з литовськими номерами на українських дорогах - однак це "механічний" спосіб, і він не вирішить проблеми в цілому.

Навіть якщо справді литовські фірми-постачальниці "євроблях" порушують закон і з часом Литва принаймні частково перекриє потік авто з неї - це не зніме проблеми величезної кількості авто, які вже є в Україні.

Ну й, стратегічно, держава повинна забезпечити громадянам можливості легального придбання недорогих якісних автомобілів. Щоб одним не було потреби використовувати сумнівні шпарини в законодавстві, а інші не могли на цьому заробляти.

Автор: Анатолій Марциновський,

"Європейська правда"