Таможня против "Евроблях": поможет ли Вильнюс решить проблему литовских авто

Анатолий Марциновський, "Европейская правда" _ Пятница, 17 ноября 2017, 13:30

Проблема автомобилей с литовской регистрацией уже стала головной болью для украинской власти. Похоже, что сейчас она становится актуальной для отношений Украины с Литвой.

"Дельцам, которые организовали ввоз литовских авто, грозит уголовное преследование"," Литва требует конфискации незаконно ввезенных в Украину автомобилей "- подобные новости можно встретить в последнее время в украинских СМИ. Они основаны на сообщениях украинской ГФС о сотрудничестве с литовцами.

Может показаться, что именно роль Литвы станет решающей в решении проблемы "евроблях". По данным ГФС, машин с литовской регистрацией в Украине сейчас почти 60 000.

Эксперты, впрочем, говорят о количестве, в десятки раз большем.

"В 2015 году в Украину было ввезено 530 тыс. авто, в прошлом - 580 тыс., за этот год - 380 тыс.", - утверждает председатель Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

ЕвроПравда разбиралась, действительно ли именно в сотрудничестве с Литвой Украина может по крайней мере прекратить ввоз таких авто и хотя бы частично решить проблему тех, что уже ездят по украинским автодорогам.

Сначала - о видении Государственной фискальной службы.

Во-первых, ГФС считает схемы ввоза авто из Литвы незаконными на территории этой страны и проводящимися фиктивными фирмами.

Поэтому ожидает, что именно литовские органы могут приостановить деятельность этих компаний и, соответственно, поток автомобилей в Украину.



ГФС утверждает, что располагает информацией о 239 литовских компаниях-владельцах авто, которые выдают доверенности на право пользования ими гражданам Украины, причем отдельными компаниями было выдано нерезидентам более 200 таких документов. Фискальная служба также сообщает, что в большинстве случаев руководителями литовских компаний являются граждане Украины.

"Украинская сторона обратила внимание литовских коллег на законность и правомерность деятельности предприятий, на балансе которых учитывается большое количество авто. Поднимался вопрос о фиктивности их деятельности", - говорится в сообщении ГФС.

"Литовская сторона исследует каждый факт по каждой компании, на вероятные нарушения которых обратили внимание в ГФС", - утверждают фискалы. И в то же время предостерегают: "Не следует ожидать быстрого результата, ведь расследование по каждому из предприятий требует индивидуального подхода, приведенные факты требуют пристального внимания ".

Во-вторых, ГФС отмечает, что

у многих авто хотя и есть литовские номерные знаки, но на самом деле у них нет литовской "прописки".

"Подавляющее большинство автомобилей, которые якобы находятся в Украине с литовской регистрацией, такой регистрации не имеют, - утверждает ДФС. - Если истек срок действия страхового полиса и он не был продлен, или если авто не прошло техосмотр, то такое транспортное средство автоматически снимается с регистрации ".

Согласно сообщениям ГФС, служба получила право доступа к литовской системы данных Regitra. То есть, может отслеживать, какие авто снимают в Литве с учета. Надо понимать, что имея такую ​​информацию, украинская полиция сможет изымать авто без регистрации обращения и ставить на штрафплощадки.

Что думает о ситуации Литва? "Европейская правда" коротко пообщалась с послом этой страны Марюсом Януконисом. Он был довольно осторожен в оценках и неоднократно подчеркнул, что проблема является сугубо украинской.





- Действительно ли Литва требует конфисковать авто с литовской регистрацией, которые есть в Украине?

- На самом деле Литва ничего не требует.

Мы надеемся, что именно Украина найдет какое-то решение, если это Украине нужно. Литва не контролирует вывоз автомобилей - то есть, каждое авто с литовской регистрацией может свободно пересечь границу. Мы даже не ведем учета того, сколько и каких автомобилей выезжает за границу.

- Но в Украине может сложиться впечатление, что именно благодаря Литве вопрос будет решен. По крайней мере, так следует из сообщений Государственной фискальной службы или их интерпретаций в СМИ.

- Сотрудничество между ГФС Украины и литовской таможенной службой имеет место и было всегда. Есть много совместных проектов в ряде сфер.

Насколько мне известно, эти органы общаются и по автомобилям с литовской регистрацией, которые въезжают в Украину. Они договариваются о координации действий. Деталями лучше владеет украинская ГФС.

- Не нарушают ли схемы поставок автомобилей с литовской регистрацией в Украине литовских законов?

- Сам по себе факт вывоза этих авто никаких законов не нарушает. Поэтому мы не можем препятствовать их выезду за пределы Литвы или ЕС.

А относительно возможных схем в торговле автомобилями, то это дело правоохранителей. Если есть подозрения относительно недобросовестной торговли, то литовские и украинские органы должны сотрудничать. Но я не могу сейчас утверждать, есть ли какие неправомерные схемы или методы.

- Правда ли, что в Литве авто снимают с регистрации в случае непрохождения техосмотра или отсутствия страховки?

- В Литве действительно существуют такие правила для авто с литовской регистрацией: когда машина не прошла в течение определенного времени технический осмотр или у нее закончилось действие страхового полиса, то она автоматически снимается с учета.

Так что, думаю, в Украине существуют методы решить эту проблему. Все зависит от наличия воли.

- Но машин очень много и отследить, какие из них без регистрации, практически невозможно.

- Поэтому и важно сотрудничество наших таможенных и фискальных структур, и это может привести к нахождению решения вопроса украинской стороной. Потому что, опять же, для Литвы этой проблемы не существует.

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ЕвроПравда пообщалась также с одним из фактических владельцев автомобиля на литовских номерах.

"Страховка вообще не проблема, - говорит Николай. - Делаю ее через ребят, которые пригоняли авто. В октябре заплатил 25 евро, и теперь полгода спокоен".

Еще 1,5 года есть у него до следующего техосмотра - кстати, проведение его в Литве регламентируется той же директивой ЕС, которую должна имплементировать в рамках выполнения Соглашения об ассоциации Украина. То есть, раз в два года.

Однако Николай признает, что техосмотр дистанционно сделать не получится. Сейчас объединение владельцев авто с литовскими номерами (АвтоЕвроСила) ведет переговоры с литовцами, чтобы те открыли в Украине сертифицированный центр для прохождения ТО.

"Есть еще одна возможность - говорит Николай. - Через фирму можно подать запрос и продлить техосмотр. Воспользуюсь этой опцией, когда придет время и если она еще будет актуальной. В конце концов, в крайнем случае поеду в Литву ".

Похоже, что Украине в действительности вряд ли стоит слишком надеяться на других, а системно решать вопрос самой.

Конечно, помощь Литвы информацией о статусе автомобилей с литовской регистрацией может несколько уменьшить количество авто с литовскими номерами на украинских дорогах - однако это "механический" способ, и он не решит проблемы в целом.

Даже если действительно литовские фирмы-поставщики "евроблях" нарушают закон, и со временем Литва из-за этого по крайней мере частично перекроет поток авто - это не снимет проблемы огромного количества машин, которые уже есть в Украине.

Ну и, стратегически, государство должно обеспечить гражданам возможности легального приобретения недорогих качественных автомобилей. Чтобы для одних не возникало необходимости использовать сомнительные щели в законодательстве, а другие не могли на этом зарабатывать.

Автор: Анатолий Марциновский,

"Европейская правда"