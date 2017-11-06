Реванш фашистів, що не відбувся: як словацькі вибори стали важливими для всієї Європи

Марина Воротнюк, для Європейської правди _ Понеділок, 06 листопада 2017, 15:52

Фото: hnonline.sk

В суботу, 4 листопада, в Словацькій Республіці відбулись регіональні вибори. Тут обирали голів та депутатів вищих територіальних одиниць, більше відомих за назвою "край".

І хоча явка виборців була не надто високою (30%), вона суттєво зросла у порівнянні з минулими виборами – у 2013 році на дільниці прийшло лише 20,1% виборців. А найвища явка (40,3%) спостерігалась в Банськобистрицькому краї. І це не дивно, адже

до виборів у цьому краї була прикута увага цілої країни.

Головними результатами виборів стала поразка більшості кандидатів від правлячої соціал-демократичної партії Smer-SD та послаблення фашистської "Народної партії – наша Словаччина" (ĽSNS).





Поразка влади

"Ніч, коли Smer впав", "Коричневі та червоні жупани вийшли з моди" – ось типові післявиборчі назви статей словацьких видань.

Вибори виявились невдалими (різною мірою) для всіх трьох членів владної коаліції – Smer, SNS (Словацька національна партія) та партії угорської меншини Most-Hid. Smer, який мав владу в 6 з 8 країв, залишився керівною партією лише у двох – в Тренчині та Нітрі. Натомість у 5 краях, включаючи столичний, перемогу здобули опозиційні правоцентристські партії, в одному – переміг незалежний кандидат.

У місцевих радах ситуація для влади так само не райдужна. 4 років тому Smer самостійно отримав підтримку майже 40% виборців. Цього року вони навіть разом з партнерами отримали менше чверті голосів і точно втратять більшість у кількох регіонах.

Опозиція зустріла результати виборів у піднесеному настрої.

"Вибори продемонстрували стійкість громадян до популізму, корупції та екстремізму", – йдеться в заяві опозиційної партії "Свобода та Солідарність" (SAS). "Ви розпочали революцію. Впала перша кістка доміно", – додав Ігор Матович, лідер опозиційної партії "Звичайні люди і незалежні особистості" (OĽaNO-NOVA).

І вони можуть виявитися праві, адже популярність чинної влади Словаччини падає на тлі серії корупційних скандалів, пов'язаних із представниками партій Smer і SNS.





"Коричнева загроза": зупинена, але не подолана

Центром уваги під час виборів був Банськобистрицький край.

У 2013 році тут переміг голова неофашистської "Народна партія – наша Словаччина" (ĽSNS) Маріан Котлеба; тоді цю несподіванку пояснювали мобілізацією його виборців на тлі загальної низької явки.

Ще тривожнішим сигналом стали парламентські вибори 2016 року, в результаті яких ця партія вже пройшла до парламенту, отримавши більше ніж 8% голосів. Котлебівці позиціонують себе як антисистемну силу, яка виступає проти корупції, існуючого політичного та фінансового істеблішменту, мігрантів, ЄС та НАТО тощо. Їхні лозунги – не просто радикальні, а відверто фашистські.

Маріан Котлеба, окрім партійної діяльності, є лідером парамілітарної організації Slovenská Pospolitosť

Усвідомлюючи загрозу посилення позицій фашистів, кандидати від демократичних сил домовилися, що знімуться з виборів на користь одного найсильнішого (за оцінками опитувань громадської думки) кандидата, здатного перемогти Котлебу.

Цей план спрацював. Котлеба програв вибори із 28,2% проти 48,5% голосів за незалежного кандидата Яна Лунтера.

Причому добре, що тут спрацювала не лише єдність його опонентів. Кількість тих, хто проголосував за Котлебу, на нинішніх виборах суттєво зменшилася у порівнянні з 2013 роком (47 502 проти 71 397 голосів). Вибори стали провальними не лише особисто для Котлеби, а для всієї його партії – серед 416 депутатів регіональних парламентів місця здобули лише два котлебівця.

Та в Словаччині зазначають, що це – привід для радості, але не для надмірного оптимізму.

Фашисти програли на місцевих виборах – але вони ще можуть закріпитись на загальнонаціональному рівні.

У 2020 році в Словаччині мають відбутися чергові парламентські вибори. В умовах мажоритарної системи, яка надає перевагу великим партіям та коаліціям, на регіональних виборах демократичним силам значно легше об'єднатись та не "пропустити" фашистів, ніж у пропорційній.

Натомість за пропорційною системою, яка використовується на парламентських виборах, партія Котлеби має шанси знову потрапити до парламенту. Ця небезпека добре усвідомлюється та обговорюється в словацькому публічному просторі, адже Котлеба вміло маніпулює розчаруванням частини громадян існуючими економічними та суспільно-політичними проблемами.

"Йдеться про дуже професійну і небезпечну політичну силу, яка хоче вивести нас з Європейського Союзу, яка би відтворила кордони і перетворила би нашу модерну Словаччину в націоналістичну ксенофобську державу", – так напередодні виборів оцінив небезпеку фашистів президент Словаччини Андрей Кіска.

Нині опитування суспільної думки свідчать про стабільну підтримку неофашистської партії на рівні 10%.

Відсіч, яку словацьке суспільство дало фашистам на цих виборах, може слугувати підтвердженню тези премєр-міністра Роберта Фіцо про Словаччину як "проєвропейський острів" в Центральній Європі. На фоні зростання євроскептичних настроїв в Польщі, Угорщині та Чехії, це виглядає саме так.

Автор: Марина Воротнюк,

експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма",

дослідниця Центральноєвропейського університету (Будапешт)