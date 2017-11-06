Несостоявшийся реванш фашистов: как словацкие выборы стали важными для всей Европы

Марина Воротнюк, для Европейской правды _ Понедельник, 06 ноября 2017, 15:52

Фото: hnonline.sk

В субботу, 4 ноября, в Словацкой Республике состоялись региональные выборы. Здесь выбирали глав и депутатов высших территориальных единиц, больше известных под названием "край".

И хотя явка избирателей была не слишком высокой (30%), она существенно выросла по сравнению с прошлыми выборами – в 2013 году на участки пришли только 20,1% избирателей. А самая высокая явка (40,3%) наблюдалась в Банскобыстрицком крае. И это неудивительно, ведь

к выборам в этом крае было приковано внимание всей страны.

Главными результатами выборов стало поражение большинства кандидатов от правящей социал-демократической партии Smer-SD и ослабление фашистской "Народной партии – наша Словакия" (ĽSNS).





Поражение власти

"Ночь, когда Smer упал", "Коричневые и красные жупаны вышли из моды" – вот типичные послевыборные названия статей словацких изданий.

Выборы оказались неудачными (в разной степени) для всех трех членов правящей коалиции – Smer, SNS (Словацкая национальная партия) и партии венгерского меньшинства Most-Hid. Smer, имевший власть в шести из восьми краев, остался руководящей партией только в двух – в Тренчине и Нитре. Зато в 5 краях, включая столичный, победу одержали оппозиционные правоцентристские партии, в одном - победил независимый кандидат.

В местных советах ситуация для власти тоже не радужная. Четыре лет назад Smer самостоятельно получил поддержку почти 40% избирателей. В этом году они даже вместе с партнерами получили менее четверти голосов и точно потеряют большинство в ряде регионов.

Оппозиция встретила результаты выборов в приподнятом настроении.

"Выборы продемонстрировали устойчивость граждан перед популизмом, коррупцией и экстремизмом", – говорится в заявлении оппозиционной партии "Свобода и солидарность" (SAS). "Вы начали революцию. Упала первая кость домино", – добавил Игорь Матович, лидер оппозиционной партии "Обычные люди и независимые личности" (OĽaNO-NOVA).

И они могут оказаться правы, ведь популярность действующей власти Словакии падает на фоне серии коррупционных скандалов, связанных с представителями партий Smer и SNS.





"Коричневая угроза": остановлена, но не сломлена

В центре внимания в ходе выборов был Банскобыстрицкий край.

В 2013 году здесь победил лидер неофашистской политсилы "Народная партия – наша Словакия" (ĽSNS) Мариан Котлеба; тогда эту неожиданность объясняли мобилизацией его избирателей на фоне общей низкой явки.

Еще более тревожным сигналом стали парламентские выборы 2016 года, в результате которых эта партия уже прошла в парламент, получив более 8% голосов. Котлебовцы позиционируют себя как антисистемную силу, которая выступает против коррупции, существующего политического и финансового истеблишмента, мигрантов, ЕС и НАТО и т.п. Их лозунги – не просто радикальные, а откровенно фашистские.

Мариан Котлеба, кроме партийной деятельности, является лидером парамилитарной организации Slovenská Pospolitosť

Осознавая угрозу усиления позиций фашистов, кандидаты от демократических сил договорились, что снимутся с выборов в пользу одного самого сильного (по оценкам опросов общественного мнения) кандидата, способного победить Котлебу.

Этот план сработал. Котлеба проиграл выборы с 28,2% против 48,5% голосов за независимого кандидата Яна Лунтера.

Причем хорошо, что здесь сработало не только единство его оппонентов. Количество проголосовавших за Котлебу на нынешних выборах существенно уменьшилось по сравнению с 2013 годом (47 502 против 71 397 голосов). Выборы стали провальными не только лично для Котлебы, но и для всей его партии – среди 416 депутатов региональных парламентов места получили только два котлебовца.

Однако в Словакии отмечают, что это – повод для радости, но не для чрезмерного оптимизма.

Фашисты проиграли на местных выборах – но они еще могут закрепиться на общенациональном уровне.

В 2020 году в Словакии должны состояться очередные парламентские выборы. В условиях мажоритарной системы, отдающей предпочтение крупным партиям и коалициям, на региональных выборах демократическим силам значительно легче объединиться и не "пропустить" фашистов, чем при пропорциональной.

При пропорциональной системе, которая используется на парламентских выборах, у партии Котлебы есть шансы снова попасть в парламент. Эта опасность хорошо осознается и обсуждается в словацком публичном пространстве, ведь Котлеба умело манипулирует разочарованием части граждан существующими экономическими и общественно-политическими проблемами.

"Речь идет об очень профессиональной и опасной политической силе, которая хочет вывести нас из Европейского Союза, которая бы восстановила границы и превратила нашу современную Словакию в националистическое ксенофобское государство", – так накануне выборов оценил исходящую от фашистов опасность президент Словакии Андрей Киска.

Сейчас опросы общественного мнения свидетельствуют о стабильной поддержке неофашистской партии на уровне 10%.

Отпор, который словацкое общество дало фашистам на этих выборах, может служить подтверждением тезиса премьер-министра Роберта Фицо о Словакии как "проевропейском острове" в Центральной Европе. На фоне роста евроскептических настроений в Польше, Венгрии и Чехии, это выглядит именно так.

Автор: Марина Воротнюк,

эксперт Совета внешней политики "Украинская призма",

исследовательница Центральноевропейского университета (Будапешт)