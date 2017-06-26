Півтора року ЗВТ: чи спростилася торгівля між Україною та ЄС

Жослін Гітон, представництво Євросоюзу в Україні _ Понеділок, 26 червня 2017, 09:27

Вже минуло майже 18 місяців з початку імплементації вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною.

За цей час про неї було багато сказано. Але чи справді торговельна угода з ЄС приносить очікувані вигоди для України?

Після набрання угодою чинності ЄС знизив багато імпортних мит на українські товари, а для більшості позицій ці мита повністю скасовано. Крім того, експорт сільськогосподарської продукції з України вже відчуває позитивні результати від безмитних квот, що підтверджує зростання обсягів безмитного експорту деяких сільськогосподарських товарів.

Таким чином, вже можна проводити перші оцінки впливу угоди на торгівлю між ЄС та Україною. І цей вплив є позитивним.

Після двох років падіння торгівлі, спричиненого зовнішньою агресією, світовим зниженням цін на сировину та важкою економічною кризою, від 2016 року експорт з України до ЄС почав знову зростати: зростання торік сягнуло 3,7% (загальний обсяг експорту становив $13,5 млрд).

Цей показник важливо розглядати з урахуванням того, що

експорт з України до решти країн світу, тобто не враховуючи ЄС, продовжив падіння, воно сягнуло 8,9%.

Зокрема, експорт України до Росії показав різке падіння – на 25,6% у 2016-му році, переважно в результаті обмеження торгівлі з боку Росії.

Натомість, експорт до Європейського союзу минулого року зріс.

Таким чином, ЄС і надалі лишається найбільшим експортним партнером України. Частка ЄС в загальному експорті України в 2016 році склала 37,1%. Для порівняння, частка Росії становила всього 9,9%.

Враховуючи імпорт, загальний рівень торгівлі між Україною та ЄС зріс на 8,1%. І цей тренд швидко набуває обертів: у першому кварталі 2017 року у порівнянні до відповідного періоду 2016-го року можна спостерігати підвищення обсягів експорту з України до ЄС на 24,5%.

Ці зміни в торгівлі показують: поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) справді діє і має позитивний вплив. А посилення торгівлі веде до створення нових робочих місць та економічного зростання.

Звичайно, активізація торгівлі на сьогодні є помірною. Ще рано оцінювати, чи значне зростання, зафіксоване в першому кварталі, буде продовжуватись. Та існують причини, за якими розвиток торгівлі між Україною та ЄС стане суттєво відчутним поступово, за певний період часу.

По-перше, повна імплементація ПВЗВТ займе 7 років, як передбачено угодою. Тобто зараз український експорт лише починає відчувати позитивні наслідки адаптації норм та стандартів до європейських.

Поглиблена інтеграція законодавства ЄС в сфері безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, а також адаптація стандартів щодо промислових та сільськогосподарських товарів, відкриє ринки ЄС значно більше, ніж зниження тарифів, що відбулося у 2016 році.

Це сприятиме економічному перетворенню України з країни, що експортує переважно сировину та сільськогосподарську продукцію, на гравця, повністю інтегрованого до європейських та світових ланцюжків виробництва та збуту.

Тобто Україна значно підвищить додану вартість власної продукції.

Але варто пам'ятати, що це вимагає від української влади значних зусиль для якнайшвидшого продовження реформ.

По-друге, ЄС – це великий та багатий ринок; в ньому мешкає 500 млн покупців. Але вийти на цей ринок важко.

Продаж в ЄС вимагає маркетингових зусиль, встановлення зв’язків та відповідність продукції складним нормам. Це процес, який потребує часу. Результати не приходять відразу.

Тобто ті компанії, які вже розпочали розглядати можливість експорту до ЄС, відчують результати лише за певний період.

Торговельна угода між ЄС та Україною є інструментом, яким мають скористатися як українська влада, впроваджуючи законодавчі та інституційні зміни, так і бізнес, проводячи модернізацію та адаптацію.

ЄС і надалі підтримуватиме Україну в цьому процесі.

Значна частина допомоги ЄС для України спрямована на сприяння впровадженню реформ, передбачених угодою. Ці реформи принесуть відчутні, стійкі та значні вигоди для громадян України.

Автор: Жослін Гітон,

перший секретар представництва Європейського союзу в Україні, доцент економіки Інституту політичних досліджень (Париж)

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