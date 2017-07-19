Гол Кремля у власні ворота: що стоїть за заявою про "Малоросію"

Євген Магда, політолог _ Середа, 19 липня 2017, 11:20

Створення Малоросії – типово російський сюжет, починаючи від використання принизливої назви українських земель, яка вже не була у вжитку сотню років, до формату "перезаснування" держави на засадах федералізму, що належить до типових забаганок російської влади протягом тривалого часу.

Захарченко практично оприлюднив перелік зовнішньополітичних прагнень Кремля щодо України, після чого в Москві вирішили за краще дистанціюватися від заяв власної маріонетки. Певної пікантності ситуації додає той факт, що ретранслятором ідей Захарченка виступає Захар Прилєпін – російський письменник, який "воює політруком" на боці бойовиків.

Справа, як видається, не лише в тому, що західні центри впливу в унісон засудили заяву Захарченка.

Німеччина вважає ідею створення Малоросії неприйнятною, а Франція закликала Росію засудити заклики Захарченка. Європейський Союз наголосив, що заяви "лідера ДНР" суперечать Мінським домовленостям, а у Державному департаменті США наголосили під час щоденного брифінгу на занепокоєнні заявами, проте не стали розвивати тему.

У ситуації, що склалася, навіть прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков був змушений заявити, що плани Захарченка – це його особиста ініціатива, а Росія залишається відданою Мінським домовленостям.

Ось на цьому потрібно зупинитися більш детально.

Неефективність домовленостей, досягнутих в лютому 2015 року у столиці Білорусі, є секретом Полішинеля. Але відмовитися від них собі може дозволити хіба що Росія, однак і вона діє через Захарченка, створюючи обставини для скасування існуючих домовленостей.

Схоже, у Кремлі відчули, що домовитися з Дональдом Трампом про врегулювання на Донбасі зараз неможливо, з’явився "план Макрона", який відрізняється збільшенням конкретики в діях, українська влада забезпечила витік тексту законопроекту про перспективи реінтеграції ОРДЛО.

Росія вирішила вставити власні "п'ять копійок", зробивши це руками Захарченка, якого, власне, для подібних речей і тримають. Не можна виключати, що

у розпорядженні лідера бойовиків могла бути підготовлена заздалегідь московськими кураторами домашня заготовка, яку він несанкціоновано використав.

Якщо це так, то, схоже, Кремль забив гол у власні ворота.

Будь-як, це припущення не зменшує відповідальності Кремля, який постачає своїм маріонеткам на Донбасі не лише арсенали, які перевищують запаси озброєння деяких європейських держав, але й підкидає руйнівні не лише для української державності, але й для континентальної безпеки ідеї.

У цій ситуації Україна має реагувати військово-політичним шляхом. У першому компоненті чітко висловився начальник Генерального штабу генерал Віктор Муженко, який висловив впевненість, що український народ поховає "Малоросію" так само, як "Новоросію".

Політичному керівництву держави доведеться, дотримуючись Мінських домовленостей, активізувати перемовини із західними партнерами про пошук більш ефективного формату врегулювання конфлікту.

Заяви Захарченка – гарний привід для посилення діалогу про те, як спільними зусиллями протидіяти неадекватності позицій Кремля та його маріонеток на Донбасі.

Автор: Євген Магда,

політолог, доцент НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського

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