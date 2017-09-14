Безроумінг до безвізу: міфи та правда про нову обіцянку Порошенка

Анатолій Марциновський, Європейська правда _ Четвер, 14 вересня 2017, 17:40

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Європарламент підтримав скасування роумінгу для громадян України – ця переможна інформація розлетілася сьогодні українським інформаційним простором. Автор новини – президент Петро Порошенко.

Чудова звістка, яка гарно пасує до надання Україні безвізового режиму та недавнього набуття чинності Угодою про асоціацію. Ще одна перемога, за яку варто дякувати особисто президенту.

"Моя ініціатива щодо роумінгу для українців в ЄС два дні тому була підтримана Європарламентом. Ми й надалі розширюватимемо співпрацю з ЄС", – заявив він на сьогоднішній зустрічі з представниками бізнес-кіл.

Є лише одна проблема: Європарламент нічого такого ще не ухвалював.

І Порошенко не перший, від кого чуємо про нібито рішення Європарламенту щодо скасування роумінгу.

Два дні тому з’явився пост у Фейсбук депутата від БПП Володимира Арьєва.

"За безвізом – безроумінг! Європарламент цілком серйозно збирається скасувати роумінг для трьох країн Східного партнерства – України, Грузії та Молдови, – написав він. – Якщо політичні крикуни все не зіпсують, то рішення ЄП може бути вже цього року. Принаймні, 14 вересня комітет із закордонних справ Європарламенту розгляне документ".

І це при тому що в ЄС сьогодні й близько немає законопроекту, який би стосувався заявленої президентом теми – скасування плати за роумінг для тих, хто приїхав до країн ЄС з картками українських мобільних операторів.

Здавалося б, відсутність логіки у словах представників влади очевидна навіть для не надто знайомих із законодавством ЄС та їхніми процедурами. Скажімо, не може Європарламент надавати вказівки українським мобільним операторам – хоча б через те, що Україна не є членом ЄС.

Невідомо, чи пов’язані якось між собою заява Петра Порошенка і пост Володимира Арьєва. Наразі виглядає, що єдиним спільним для них є явище, про яке кажуть "чув дзвін, та не знаю де він".

А дзвін є.

Отже, що планує схвалити Європарламент?

У четвер в комітеті ЄП у закордонних справах почався розгляд проекту резолюції ЄП з нагоди майбутнього саміту Східного партнерства.

Варто підкреслити, що це – не зміна законодавства ЄС, а просто рекомендація. Інакше кажучи – позиція Європарламенту.

Серед іншого, документ містить рекомендації Єврокомісії, Раді та Європейській службі зовнішньої дії розглянути низку кроків, які б сформували модель "Східне партнерство Плюс" для трьох асоційованих з ЄС країн – України, Молдови та Грузії. За задумом європарламентарів, їм можна запропонувати перспективу приєднання до митного союзу з ЄС та Шенгену та інші речі, в тому числі й скасування для мешканців цих країн роумінгу під час перебування в ЄС.

Отже, нині це лише рекомендації.

За процедурами ЄС, скасування роумінгу чи будь-що інше – це результат тривалої законодавчої роботи, здійсненої спільно Європарламентом, Радою ЄС та Єврокомісією.

Що ж може бути далі у випадку "безроумінгу"?

Згадані інституції проконсультуються між собою і, за оптимістичним сценарієм, дійдуть політичної згоди. Далі законопроект готує і подає Єврокомісія, і він має пройти численні процедури в згаданих інституціях – пригадаймо, як це було у випадку скасування віз. А крім того, має бути аналогічне рішення української сторони - адже скасування роумінгу стосується не лише європейських, але і українських операторів.

Наразі ж не почалося навіть офіційне оформлення цієї ідеї у відповідний законопроект – знову ж, рекомендації Європарламенту не є таким кроком.

Цей процес – навіть за найоптимістичнішим сценарієм – забере кілька років, а не кілька місяців.

До слова, в самому ЄС роумінг скасовували поступово, протягом 10 років. Процес стартував ще у 2007-му, а остаточно роумінг між країнами-членами ЄС скасували лише в червні 2017 року. І тарифи зменшували поетапно – тому навряд чи, до речі, українцям їх скасують одномоментно.

На жаль, у цьому разі ми знову маємо подібність до сумнозвісних обіцянок щодо швидкого скасування віз, коли від Порошенка та деяких інших представників влади раз за разом звучали нереалістичні дати.

Історія, що не раз виставляла "обіцяльників" посміховиськом, нічому не навчила.

Бажання легкого піару затьмарює необхідність елементарно розібратися у не надто складних речах і процесах. А обіцянки, які не справджуються, лише шкодять вірі українців у європейські зміни в Україні.

Автор: Анатолій Марциновський,

"Європейська правда"



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