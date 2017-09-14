Безроуминг к безвизу: мифы и правда о новом обещании Порошенко

Анатолий Марциновский, Европейская правда _ Четверг, 14 сентября 2017, 17:40

Фото KyivPost

Европарламент поддержал отмену роуминга для граждан Украины – эта победная информация разлетелась сегодня по украинскому информационному пространству. Автор новости – президент Петр Порошенко.

Чудесная новость, которая хорошо сочетается с предоставлением Украине безвизового режима и недавним вступлением в силу Соглашения об ассоциации. Еще одна победа, за которую стоит благодарить лично президента.

"Моя инициатива роуминга для украинцев в ​​ЕС два дня назад была поддержана Европарламентом. Мы и дальше будем расширять сотрудничество с ЕС", – заявил он на сегодняшней встрече с представителями бизнес-кругов.

Есть только одна проблема: Европарламент ничего такого не принимал.

И Порошенко – не первый, от кого мы слышим о якобы решении Европарламента об отмене роуминга.

Два дня назад появился пост в Facebook депутата от БПП Владимира Арьева.

"За безвизом – безроуминг! Европарламент вполне серьезно собирается отменить роуминг для трех стран Восточного партнерства – Украины, Грузии и Молдовы, – написал он. – Если политические крикуны все не испортят, то решение ЕП может быть в этом году. По крайней мере 14 сентября комитет по иностранным делам Европарламента рассмотрит документ".

И это при том, что в ЕС сегодня и близко нет законопроекта, который бы касался заявленной президентом темы – отмены платы за роуминг для тех, кто приехал в страны ЕС с сим-картами украинских мобильных операторов.

Казалось бы, отсутствие логики в заявлениях представителей власти очевидно даже для не слишком осведомленных с законодательством ЕС и их процедурами. В частности, не может Европарламент давать указания украинским мобильным операторам – хотя бы потому, что Украина не является членом ЕС.

Неизвестно, связаны ли как-то между собой заявление Петра Порошенко и пост Владимира Арьева. Сейчас получается, что единственное общее для них – это явление, о котором говорят "слышал звон, да не знаю, где он".

А звон есть.

Итак, что же планирует одобрить Европарламент?

В четверг в комитете ЕП по иностранным делам началось рассмотрение проекта резолюции ЕП по случаю предстоящего саммита Восточного партнерства.

Следует подчеркнуть, что это – не изменение законодательства ЕС, а просто рекомендация. Иначе говоря – позиция Европарламента.

Среди прочего, документ содержит рекомендации Еврокомиссии, Совету и Европейской службе внешнего действия рассмотреть ряд шагов, которые сформировали бы модель "Восточное партнерство Плюс" для трех ассоциированных с ЕС стран – Украины, Молдовы и Грузии. По замыслу европарламентариев, им можно предложить перспективу присоединения к таможенному союзу с ЕС и Шенгену и другие вещи, в том числе и отмену для жителей этих стран роуминга во время пребывания в ЕС.

Таким образом, пока это только рекомендации.

Отмена роуминга или что-либо другое – это результат длительной законодательной работы, проведенной совместно Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией.

Что же может быть дальше в случае "безроуминга"?

Упомянутые учреждения проконсультируются между собой и, по оптимистическому сценарию, придут к политическому согласию. Далее законопроект готовит и подает Еврокомиссия, и он должен пройти многочисленные процедуры в упомянутых институциях – вспомним, как это было в случае отмены виз. А кроме того, должно быть аналогичное решение украинской стороны - ведь отмена роуминга касается не только европейских, но и украинских операторов.

Пока же не началось даже официальное оформление этой идеи в соответствующий законопроект – опять же, рекомендации Европарламента не являются таким шагом.

Этот процесс – даже при самом оптимистичном сценарии – займет несколько лет, а не несколько месяцев.

К слову, в самом ЕС роуминг отменяли постепенно, в течение 10 лет. Этот процесс стартовал еще в 2007 году, а окончательно роуминг между странами-членами ЕС отменили только в июне 2017 года. И тарифы уменьшали поэтапно – поэтому вряд ли, кстати, украинцам их отменят одномоментно.

К сожалению, в этом случае опять есть сходство с печально известными обещаниями по поводу быстрой отмены виз, когда от Порошенка и других представителей власти раз за разом звучали нереалистичные даты.

История, не раз выставлявшая "обещальников" посмешищем, ничему не научила.

Желание легкого пиара затмевает собой необходимость элементарно разобраться в не слишком сложных вещах и процессах. А обещания, которые не сбываются, только вредят вере украинцев в европейские изменения в Украине.

Автор: Анатолий Марциновский,

"Европейская правда"



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