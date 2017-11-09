Згоріла у відпустці: як понаднормова робота запустила зміни в уряді Британії

Олександр Мішин, Центр дослідження Африки _ Четвер, 09 листопада 2017, 09:18

Працювати у відпустці – шкідливо, передусім для твоєї ж роботи.

Ця теза сьогодні неочікувано знайшла підтвердження у туманному Альбіоні. Кабмін прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей сколихнула друга відставка за поточний тиждень. В середу пізно ввечері, як повідомляє BBC, була змушена піти у відставку Пріті Патель – міністр з питань міжнародного розвитку.

Скандал розгорівся під час її робочої поїздки до Африки, яка стала останньою прикметною подією в кар’єрі британки. Але коренем проблем стала не ця подорож, а одна з попередніх.

Патель опинилася в епіцентрі небаченого скандалу через те, що протягом цьогорічної літньої відпустки, відпочиваючи в Ізраїлі, вона провела 12 робочих зустрічей з ізраїльськими офіційними особами. В тому числі відбулися переговори представниці уряду Британії з прем’єр-міністром країни Беньяміном Нетаньяху.

Всі ці зустрічі проходили за відсутності британських дипломатів, і навіть згодом Патель вирішила не повідомляти про зустріч та переговори своєму босу Терезі Мей. Більше того, це в неї було справжньою системою. Як виявилося, Патель також неформально контактувала з ізраїльськими політиками в Лондоні, під час їхніх візитів до Британії та в ході своєї поїздки до Нью-Йорка – але тримала все це в таємниці.

Дізнавшись про зухвалу поведінку міністра Патель, прем’єр Тереза Мей вдень 8 листопада наказала їй терміново перервати африканське турне, повернутися до Лондона та викликала "на килим".

Рух авіарейсу KQА100 Найробі-Лондон з міністром на борту через flightradar24.com одночасно відстежували 22 тисячі британців.

Цей рейс привернув також увагу ЗМІ та став об’єктом колкощів у Twitter.

"В кенійських авіалініях мені повідомили, що на цьому рейсі немає WiFi, а отже, Патель не уявляє, що зараз відбувається", – написав британець Джон Агліонбі. "BBC дає мені можливість стежити за польотом Патель. Люблю, коли політики вибухають публічно", – пише користувач osii.

Так само під критику потрапила прем’єрка. Мей дорікали, що вона не звільнила підлеглу через брехню, а тільки викликала її. "Якщо ви навіть не можете викинути міністра, яка вам брехала, то маєте задатися питанням: навіщо бути прем’єр-міністром?" – жартував опозиційний політик Джон Прескотт.

Та коли Патель все ж ступила на британську землю, питання про її кар’єру було вирішене – вона сама написала Мей лист-прохання про відставку.

"Як ви знаєте з наших перемовин, я визнаю, що на зустрічі з організаціями та політиками під час відпустки в Ізраїлі мої дії виявилися нижче високих стандартів, дотримання яких очікується від міністра. Хоча в своїх діях я керувалася кращими намірами, мої дії опинилися нижче стандартів прозорості та відкритості, які я просувала та прибічником яких була. Від усього серця прошу у Вас пробачення за те, що сталося, та подаю прохання про відставку", – написала вона у своєму farewell letter до боса.

Зречення Патель стало гідним кроком для виходу з нової урядової кризи.

Між тим, її відставці передувала гостра реакція посольства Палестини в Лондоні. Повноважний палестинський представник у Великій Британії Мануель Хассасіан заявив, що він шокований втаємниченою діяльністю міністра Пріті Патель. Він піддав гострій критиці також поведінку Терези Мей, яка лишала її на посаді, та закликав звільнити представницю уряду, яка порушила "кодекс міністерської поведінки".

Та найбільше дипломата непокоїло те, що дії міністра підривали віру в прихильність уряду Великої Британії до політики "двох держав" стосовно Ізраїля та Палестини.

Річ у тім, що Патель лобіювала постачання Тель-Авіву британської зброї. Про що ще вона вела перемовини з Нетаньяху, як виявляється, навіть самій Терезі Мей не було відомо.

Так палестинці внесли свою лепту у відновлення прозорої роботи британського уряду шляхом справедливої критики його діяльності. Втім, треба віддати належне також ізраїльтянам – вони вміють лобіювати свої інтереси, користуючись для цього будь-якою сприятливою нагодою. Випадок з Пріті Патель – це ж лише верхівка величезного айсберга.

Автор: Олександр Мішин,

кандидат політичних наук,

засновник Центра дослідження Африки,

для "Європейської правди"

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