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Молдовський телеканал готує фейкове "розслідування" від імені "Європейської правди" – заява

Редакція ЄП _ Четвер, 15 лютого 2018, 09:17
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Анонс на фейсбук-сторінці телеканалу TVC21 (Молдова)

Телеканал TVC21 (Молдова) повідомив про вихід в ефір фільму-розслідування про так звану "крадіжку сторіччя" – зникнення близько мільярда євро з рахунків кількох банків країни.

Анонс телеканалу стверджує, ніби цей фільм-розслідування підготовлений "українським порталом "Європейська правда".

Редакція "Європейської правди" офіційно заявляє, що не здійснювала такого розслідування.

Жоден із журналістів та співробітників нашого видання не мав відношення до його підготовки та до 14 лютого не мав контактів зі згаданим телеканалом.

Ми маємо всі підстави для припущення, що ім’я нашого видання буде використане для легалізації фейкового "розслідування", здійсненого в інтересах чинної влади Молдови, яку системно захищає даний телеканал.

Розслідування, проведене авторитетним кишинівським сайтом NewsMaker, підтверджує ці припущення.

Для "легалізації" фільму його опублікували заднім числом на нібито українському порталі, який присвоїв собі найменування нашого сайту (що є незаконним, оскільки назви "Європейська правда" та "Европейская правда" є зареєстрованими торговельними марками і наша редакція має виключні права на їх використання в Україні).

Ввечері 14 лютого на нашу вимогу телеканал видалив зі своєї facebook-сторінки анонс, який містив неправдиве посилання на нашу назву, та пообіцяв не використовувати нашу назву під час трансляції фільму.

Цікаво, що редакцію телеканалу не непокоїть той факт, що йдеться про відео з фейкового ЗМІ, та ще й опубліковане таким дивним чином. Попри всі аргументи, телеканал планує випустити фільм в ефір ввечері 15 лютого.

Водночас, "Європейська правда" звертається до молдовських та українських глядачів із порадою зважати на обставини, які ми виклали вище.

На наше переконання, "розслідування", яке оприлюднюється у такий спосіб, із неправдивою інформацію про його авторів та із намаганням замаскуватися під авторитетне ЗМІ, в принципі не заслуговує на довіру.

А нашим українським та молдовським колегам радимо бути обережним у співпраці з даним ЗМІ, яке йде на порушення засадничих принципів  журналістики та не гребує публікацією фейкових "розслідувань".

 

Редакція "Європейської правди"
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Редакція ЄП

Молдовський телеканал готує фейкове "розслідування" від імені "Європейської правди" – заява

Ім’я нашого видання буде використане для легалізації фейкового "розслідування", здійсненого в інтересах чинної влади Молдови. Для "легалізації" фільму його опублікували заднім числом на нібито українському порталі, який присвоїв собі найменування нашого сайту.

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