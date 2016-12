На Мальті приземлився пасажирський літак із Лівії, захоплений невідомими

На Мальті приземлився літак Airbus А320 авіакомпанії Afriqiyah Airways, який захопили двоє невідомих.

Про це повідомляє Malta Times.

За попередньою інформацією, літак виконував у Лівії внутрішній рейс з Сабхи в Тріполі. На борту літака перебувають 111 пасажирів і сім членів екіпажу.

Повідомляється також, що двоє викрадачів погрожували підірвати літак, якщо він не змінить курс і не приземлиться на Мальті.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат в Twitter підтвердив інформацію, що викрадений літак приземлився на території країни.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM