На Мальте приземлился захваченный неизвестными пассажирский самолет из Ливии

На Мальте приземлился самолет Airbus А320 авиакомпании Afriqiyah Airways, который захватили двое неизвестных.

Об этом сообщает Malta Times.

По предварительной информации, самолет выполнял в Ливии внутренний рейс из Сабхи в Триполи. На борту самолета находятся 111 пассажиров и семь членов экипажа.

Сообщается также, что двое похитителей угрожали взорвать самолет, если он не изменит курс и не приземлится на Мальте.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в Twitter подтвердил информацию о том, что угнанный самолет приземлился на территории страны.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM