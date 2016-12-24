Польський уряд позбавив фінансування портал української громади prostir.pl

Субота, 24 грудня 2016, 12:30

Польський уряд позбавив фінансування портал української громади Польщі prostir.pl, що став відомий багатьом в Україні через висвітлення "волинської дискусії" та напруженої ситуації в Перемишлі.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook головний редактор порталу Prostir.pl Ігор Ісаєв.

"За активну громадянську позицію у 2016 році, зокрема за участь у дискусії про "волинський геноцид" і співпрацю зі ЗМІ України польське Міністерство внутрішніх справ вирішило позбавити мій портал Prostir.pl фінансування", - написав він.

"Це портал, який цього року став відомий багато кому в Україні через висвітлення "волинської дискусії" та напруженої ситуації в Перемишлі", - йдеться у повідомленні головного редактора.

За його словами, "міністерство вирішило виділити 0,00 злотих на вшанування 70-ої річниці акції Вісла".

Зазначимо, що портал prostir.pl був реалізований завдяки підтримці Міністерства Внутрішніх Справ Польщі.

Нагадаємо, що саме потрал prostir.pl був серед тих медіа, що повідомили про ситуацію в Перемишлі 10 грудня, коли учасники "Маршу орлят перемиських і львівських" кричали "Смерть українцям".