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Туреччина збудує 175 нових в'язниць у 2017 році - міністр юстиції

Субота, 24 грудня 2016, 19:11
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Міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг заявив, що у 2017 році буде збудовано 175 нових в'язниць та поінформував, що станом на жовтень 2016 року в 372 турецьких в'язницях перебували 194 тисячі в'язнів.

Про це міністр юстиції повідомив у письмовій заяві на запит від Республіканської народної партії Туреччини, повідомляє Turkish Minute.

Боздаг заявив, що турецькі тюрми можуть вмістити 189 тисяч осіб, та поінформував, що у 2017 році буде збудовано 175 нових в'язниць.

За його словами, станом на жовтень 2016 року у 372 в'язницях перебували 194 973 особи.

"Туреччина вирішила випустити 38 тисяч засуджених у серпні для того, щоб звільнити місце для передбачуваних змовників щодо уряду після липневої спроби перевороту", - повідомляє видання.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині після спроби державного перевороту більше 120 тисяч осіб були звільнені з державних органів, понад 80 тисяч осіб були затримані та більше 40 тисяч - заарештовані.

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