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Турция построит 175 новых тюрем в 2017 году - министр юстиции

Суббота, 24 декабря 2016, 19:11
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Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что в 2017 году будет построено 175 новых тюрем и проинформировал, что по состоянию на октябрь 2016 года в 372 турецких тюрьмах находилось 194 тысячи заключенных.

Об этом министр юстиции сообщил в письменном заявлении на запрос от Республиканской народной партии Турции, сообщает Turkish Minute.

Боздаг заявил, что турецкие тюрьмы могут вместить 189 тысяч человек, и проинформировал, что в 2017 году будет построено 175 новых тюрем.

По его словам, по состоянию на октябрь 2016 года в 372 тюрьмах находились 194 973 человека.

"Турция решила выпустить 38 тысяч осужденных в августе для того, чтобы освободить место для предполагаемых заговорщиков в отношении правительства после июльской попытки переворота", - сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в Турции после попытки государственного переворота более 120 тысяч человек были уволены из государственных органов, более 80 тысяч человек были задержаны и более 40 тысяч - арестованы.

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