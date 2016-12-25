У німецькому Аугсбургу евакуювали понад 50 тис. людей через бомбу Другої світової

Неділя, 25 грудня 2016, 12:28

54 тисячі мешканців південнонімецького міста Аугсбург були евакуйовані в неділю через знайдену бомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє видання TZ.

Авіабомбу вагою 1,8 тонн виявили у середмісті Аугсбурга у вівторок під час будівельних робіт. Знешкодження бомби вирішили провести у неділю, для цього евакуації підлягали 54 тисячі мешканців у радіусі 1,5 кілометрів.

Зазначається, що це найбільша евакуація з часу Другої світової війни.

Для забезпечення порядку під час знешкодження бомби на вулицях чергуватимуть близько 4000 правоохоронців.

Поліція наразі не знає, як довго триватиме операція зі знешкодження бомби.

Для евакуйованих людей міська влада відкрила школи і спортзали. Очікується, що частина людей перечекає операцію у родичів і друзів.