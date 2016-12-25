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В немецком Аугсбурге эвакуировали более 50 тыс. людей из-за бомбы Второй мировой

Воскресенье, 25 декабря 2016, 12:28
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54 тысячи жителей южнонемецкого города Аугсбург были эвакуированы в воскресенье из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает издание TZ.

Авиабомбу весом 1,8 тонн обнаружили в центре Аугсбурга во вторник во время строительных работ. Обезвреживание бомбы решили провести в воскресенье, для этого эвакуации подлежали 54 тысячи жителей в радиусе 1,5 километров.

Отмечается, что это крупнейшая эвакуация с времени Второй мировой войны.

Для обеспечения порядка во время обезвреживания бомбы на улицах будут дежурить около 4000 правоохранителей.

Полиция пока не знает, как долго продлится операция по обезвреживанию бомбы.

Для эвакуированных людей городская власть открыла школы и спортзалы. Ожидается, что часть людей переждет операцию у родственников и друзей.

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