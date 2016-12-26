Юнкер висловив співчуття Путіну через катастрофу Ту-154

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив співчуття російському президенту Володимиру Путіну у зв’язку з катастрофою літака Міноборони РФ над Чорним морем.
Про це йдеться у заяві президента Єврокомісії.
"З глибоким сумом я дізнався про загибель стількох людей у сьогоднішній авіакатастрофі над Чорним морем" - йдеться у заяві..
"У цей святий день мої думки з жертвами, їх сім’ями та близькими. Від свого імені і від всієї Єврокомісії, я хотів би висловити вам - і через вас всій нації - мої щирі співчуття" - заявив Юнкер.
Як повідомлялося, літак Міноборони Ту-154 25 грудня в 5.20 за Москвою вилетів з аеропорту Адлера і зник з радарів через 2 хвилини після зльоту.
Пізніше стало відомо, що авіалайнер зазнав катастрофи в Чорному морі.
На борту літака перебували 92 особи.