Юнкер висловив співчуття Путіну через катастрофу Ту-154

Понеділок, 26 грудня 2016, 08:40

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив співчуття російському президенту Володимиру Путіну у зв’язку з катастрофою літака Міноборони РФ над Чорним морем.

Про це йдеться у заяві президента Єврокомісії.

"З глибоким сумом я дізнався про загибель стількох людей у сьогоднішній авіакатастрофі над Чорним морем" - йдеться у заяві..

"У цей святий день мої думки з жертвами, їх сім’ями та близькими. Від свого імені і від всієї Єврокомісії, я хотів би висловити вам - і через вас всій нації - мої щирі співчуття" - заявив Юнкер.

Як повідомлялося, літак Міноборони Ту-154 25 грудня в 5.20 за Москвою вилетів з аеропорту Адлера і зник з радарів через 2 хвилини після зльоту.

Пізніше стало відомо, що авіалайнер зазнав катастрофи в Чорному морі.

На борту літака перебували 92 особи.