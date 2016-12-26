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Юнкер выразил соболезнования Путину из-за крушения Ту-154

Понедельник, 26 декабря 2016, 08:40
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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину в связи с катастрофой самолета Минобороны РФ над Черным морем.

Об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии.

"С глубоким прискорбием я узнал о гибели стольких людей в сегодняшней авиакатастрофе над Черным морем", - говорится в заявлении..

"В этот святой день мои мысли с жертвами, их семьями и близкими. От своего имени и от всей Еврокомиссии, я хотел бы выразить вам - и через вас всей нации - мои искренние соболезнования", - заявил Юнкер.

Как сообщалось, самолет Минобороны Ту-154 25 декабря в 5.20 по московскому времени вылетел из аэропорта Адлера и исчез с радаров через 2 минуты после взлета.

Позже стало известно, что авиалайнер потерпел крушение в Черном море.

На борту самолета находились 92 человека.

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