Знайти
АКТУАЛЬНО

Суд ЄС призупинив рішення про доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL

Мінські угоди не будуть виконані – глава МЗС Польщі

Меркель лишається найпопулярнішим політиком Німеччини – опитування

У французькому місті Бокер на честь Brexit назвали вулицю

Новим послом РФ у Туреччині може стати Бабич, якого не затвердила Україна – ЗМІ

Сенат Нідерландів розгляне асоціацію Україна-ЄС після 15 березня - МЗС




Суд ЄС призупинив рішення про доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL

Вівторок, 27 грудня 2016, 15:25
Версія для друку Коментарі

Суд Європейського Союзу призупинив рішення про доступ "Газпрому" до 80% потужностей газопроводу OPAL.

Про це заявив голова правління польської компанії PGNiG, яка подала позов до суду ЄС, Петро Возняк, повідомляє Onet з посиланням на PAP.

"Ми зупинили досить невдале, а для нас шкідливе рішення (Єврокомісії про доступ "Газпрому" до OPAL) до розгляду цього рішення Судом ЄС", – сказав президент PGNiG на прес-конференції.

Варто нагадати, що на початку грудня компанія PGNiG висунула Європейської комісії 14 претензій через дозвіл, виданий "Газпрому", на збільшення до 2033 року пропускної здатності газопроводу OPAL з 50 до 80%.

Крім цього, польська PGNiG подала до Європейського суду позов проти Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що рішення Європейської комісії про допуск російського "Газпрому" до газопроводу OPAL у Європейському суді оскаржив польський уряд.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:21
Фото
В Мосулі військові коаліції вивели з експлуатації останній міст
16:42
Прем'єр Ізраїлю скасував зустріч з Терезою Мей через підтримку резолюції ООН
16:41
В Анкарі запевнили, що надзвичайний стан буде продовжено після 19 січня
16:18
Мадрид ввів обмеження для авто через високий рівень забруднення повітря
15:54
Маккейн: не очевидно, що Трамп спробує скасувати антиросійські санкції
15:49
ЄС не повинен піти тріщинами наступного року - прем'єр Швеції
15:25
Суд ЄС призупинив рішення про доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL
15:21
Біля берегів Британії зник безвісти надувний човен з людьми
15:12
У парламенті Німеччини готові посилити заходи безпеки після теракту в Берліні
14:57
Проблемний банк Італії потребує більше грошей для порятунку - ЄЦБ
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Анатолій Марциновський, Європейська правда

З року криз у рік невизначеності: що чекає на Євросоюз після 1 січня

2017 рік може стати своєрідним моментом істини. Чи відчують небезпеку країни-члени ЄС – Німеччина, Франція, Італія? Чи прийде усвідомлення того, що Євросоюз став частиною геополітичної гри Кремля? Це як іспит, для успіху на якому обов’язково треба дати правильні відповіді...

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Дипломатичний скандал з Ізраїлем: чому Київ не міг проголосувати інакше

МЗС знав про підготовку візиту Гройсмана до Ізраїлю та про те, наскільки болючою стане ухвалена резолюція для цієї держави. Чи поінформували апарат прем’єра про цю загрозу? Якщо ні, то це – відвертий провал. Ще більше питань є до протокольної служби прем’єра...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2016, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми?
   Яндекс.Метрика
  