Суд ЄС призупинив рішення про доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL

Вівторок, 27 грудня 2016, 15:25

Суд Європейського Союзу призупинив рішення про доступ "Газпрому" до 80% потужностей газопроводу OPAL.

Про це заявив голова правління польської компанії PGNiG, яка подала позов до суду ЄС, Петро Возняк, повідомляє Onet з посиланням на PAP.

"Ми зупинили досить невдале, а для нас шкідливе рішення (Єврокомісії про доступ "Газпрому" до OPAL) до розгляду цього рішення Судом ЄС", – сказав президент PGNiG на прес-конференції.

Варто нагадати, що на початку грудня компанія PGNiG висунула Європейської комісії 14 претензій через дозвіл, виданий "Газпрому", на збільшення до 2033 року пропускної здатності газопроводу OPAL з 50 до 80%.

Крім цього, польська PGNiG подала до Європейського суду позов проти Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що рішення Європейської комісії про допуск російського "Газпрому" до газопроводу OPAL у Європейському суді оскаржив польський уряд.