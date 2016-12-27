Суд ЕС приостановил решение о доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL

Вторник, 27 декабря 2016, 15:25

Суд Европейского Союза приостановил решение о доступе "Газпрома" к 80% мощностей газопровода OPAL.

Об этом заявил председатель правления польской компании PGNiG, которая подала иск в суд ЕС, Петр Возняк, сообщает Onet со ссылкой на PAP.

"Мы остановили довольно неудачное, а для нас вредное решение Еврокомиссии о доступе "Газпрома" (к OPAL) до рассмотрения этого решения Судом ЕС", – сказал президент PGNiG на пресс-конференции.

Стоит напомнить, что в начале декабря компания PGNiG выдвинула Европейской комиссии 14 претензий за разрешение, выданное "Газпрому", на увеличение до 2033 года пропускной способности газопровода OPAL с 50 до 80%.

Кроме этого, польская PGNiG подала в Европейский суд иск против Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что решение Европейской комиссии о допуске российского "Газпрома" к газопроводу OPAL в Европейском суде обжаловало польское правительство.