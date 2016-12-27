Україна одержала від ЄС 55 млн євро за Контрактом з будівництва держави

Вівторок, 27 грудня 2016, 19:56

Україна отримала другий транш фінансової допомоги ЄС у сумі 55,125 млн. євро згідно Угоди про фінансування, укладеної між Урядом України та Європейською комісією у 2014 році.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України.

Йдеться про угоду, яка також відома за назвою "Контракт з будівництва держави" (State building contract) та передбачає надання безповоротної допомоги до бюджету України.

"Зазначені безоплатні та безповоротні ресурси було надано Україні за результатами проведення Європейською комісією оцінки впровадження Україною реформ у сферах боротьби з корупцією, поліпшення системи державних закупівель, покращення прозорості та підзвітності у сфері управління державними фінансами, реформи сфери державного управління, реформування системи надання адміністративних послуг, впровадження конституційної реформи і гармонізації виборчого законодавства та законодавства щодо фінансування політичних партій", - йдеться у повідомленні.

Це другий і заключний транш, що надається в рамках вказаного міжнародного договору з ЄС. Перший транш у сумі 250 млн. євро було отримано Україною у липні 2014 року.

Максимальна сума другого траншу, за умови виконання всіх індикаторів, складала 105 млн євро.

Нагадаємо, Україна також чекала другого транша кредиту ЄС за програмою макрофінансової допомоги на 600 млн євро, проте Брюссель відклав його виділення до скасування Києвом заборони на експорт лісу та врегулювання питання соціальної допомоги внутрішнім переселенцям.