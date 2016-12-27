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Украина получила от ЕС 55 млн евро по Контракту о строительстве государства

Вторник, 27 декабря 2016, 19:56
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Украина получила второй транш финансовой помощи ЕС в сумме 55,125 млн. евро согласно Соглашению о финансировании, заключенному между правительством Украины и Европейской комиссией в 2014 году.

Об этом сообщает сайт Министерства финансов Украины.

Речь идет о соглашении, которое также известно под названием "Контракт по строительству государства" (State building contract) и предусматривает предоставление безвозвратной помощи в бюджет Украины.

"Указанные безвозмездные и безвозвратные ресурсы были предоставлены Украине по результатам проведения Европейской комиссией оценки внедрения Украиной реформ в сферах борьбы с коррупцией, улучшения системы государственных закупок, улучшения прозрачности и подотчетности в сфере управления государственными финансами, реформы сферы государственного управления, реформирования системы предоставления административных услуг, внедрения конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий", - говорится в сообщении.

 Это второй и заключительный транш предоставляется в рамках указанного международного договора с ЕС. Первый транш в сумме 250 млн. евро был получен Украиной в июле 2014 года.

Максимальная сумма второго транша, при условии выполнения всех индикаторов, составляла 105 млн евро.

Напомним, Украина также рассчитівала на получение второго транша кредита ЕС по программе макрофинансовой помощи на 600 млн евро, однако Брюссель отложил его выделения до отмены Киевом запрета на экспорт леса и урегулирования вопроса социальной помощи внутренним переселенцам.

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