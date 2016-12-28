В столиці Афганістану вибухнула бомба, троє поранених

Щонайменше троє осіб отримали поранення від вибуху бомби біля дороги в столиці Афганістану Кабулі.
Про це повідомляє Associated Press.
"За інформацією афганської влади, щонайменше троє осіб внаслідок вибуху бомби при дорозі в Кабулі", – йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-секретаря міністерства внутрішніх справ Даніша Наджиба, бомба була закладена під мостом і можливою ціллю терористів був парламент Афганістану.
Керівник поліції Кабула Садек Мураді підтвердив, що троє осіб були поранені внаслідок нападу.
Як відзначає агенція, наразі жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за вибух.
Проте, відомо, що бойовики "Талібану" часто використовують придорожні бомби і терористів-смертників для того, аби поцілити в державних службовців або для знищення афганських силовиків.
Нагадаємо, 22 грудня у Кабулі внаслідок атаки терористів-смертників радикального ісламістського руху "Талібан" на будинок афганського депутата в столиці Кабул загинуло 8 осіб.