Німецький міністр хоче заборонити назви на кшталт "вегетаріанський шніцель"

Середа, 28 грудня 2016, 19:54

Міністр сільського господарства Німеччини Крістіан Шмідт виступає за заборону на такі назви, як "вегетаріанський шніцель" для м'ясних продуктів-замінників.

Про це повідомляє Associated Press.

Шмідт заявив, що він не хоче, щоб "ці псевдо-м'ясні страви" розглядалися як м'ясо. "Ці терміни абсолютно вводять в оману і засмучують споживачів. Я за їхню заборону в інтересах чіткого маркування для споживачів", - сказав він.

Шмідт також підтвердив свою пропозицію щодо подачі у школах страв зі свинини. На запитання, чи було б правильно прибрати свинину з меню з поваги до мусульман, він сказав, що "ми не повинні обмежувати вибір для більшості суспільства з міркувань простоти чи вартості".

Він наголошує, що зростаюча культурна різноманітність повинна призводити до збільшення вибору страв, а не до зменшення.