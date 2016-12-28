Немецкий министр хочет запретить названия вроде "вегетарианский шницель"

Среда, 28 декабря 2016, 19:54

Министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт выступает за запрет на такие названия, как "вегетарианский шницель" для мясных продуктов-заменителей.

Шмидт заявил, что он не хочет, чтобы "эти псевдо-мясные блюда" рассматривались как мясо. "Эти термины абсолютно вводят в заблуждение и огорчают потребителей. Я за их запрет в интересах четкой маркировки для потребителей", - сказал он.

Шмидт также подтвердил свое предложение о подаче в школах блюд из свинины. На вопрос, было ли бы правильно убрать свинину из меню из уважения к мусульманам, он сказал, что "мы не должны ограничивать выбор для большинства общества из соображений простоты или стоимости".

Он отмечает, что растущее культурное разнообразие должно приводить к увеличению выбора блюд, а не к уменьшению.