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Немецкий министр хочет запретить названия вроде "вегетарианский шницель"

Среда, 28 декабря 2016, 19:54
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Министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт выступает за запрет на такие названия, как "вегетарианский шницель" для мясных продуктов-заменителей.
Об этом сообщает Associated Press.
Шмидт заявил, что он не хочет, чтобы "эти псевдо-мясные блюда" рассматривались как мясо. "Эти термины абсолютно вводят в заблуждение и огорчают потребителей. Я за их запрет в интересах четкой маркировки для потребителей", - сказал он.
Шмидт также подтвердил свое предложение о подаче в школах блюд из свинины. На вопрос, было ли бы правильно убрать свинину из меню из уважения к мусульманам, он сказал, что "мы не должны ограничивать выбор для большинства общества из соображений простоты или стоимости".
Он отмечает, что растущее культурное разнообразие должно приводить к увеличению выбора блюд, а не к уменьшению.

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