Немецкий министр хочет запретить названия вроде "вегетарианский шницель"

powered by lun.ua
Япония – уникальная страна в Азии, поскольку она единственная ввела ряд ограничительных санкций и мер в отношении России в ответ на агрессию против Украины. Более того, Киев начал получать помощь от Токио в самый критический период противодействия российской агрессии (укр.)
Бизнес с осторожным оптимизмом оценивает первые результаты реализации Соглашения о ЗСТ с ЕС. Пока от него больше выиграл крупный бизнес, чем малый или средний. А потому основная работа, связанная, собственно, с зоной свободной торговли с ЕС, только начинается.