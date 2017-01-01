У Кельні поліція провела масові затримання мігрантів

Неділя, 01 січня 2017, 17:11

Поліція Кельна повідомила про затримання "сотні людей" походженням з країн Північної Африки.

Як повідомляє Associated Press, масштабна поліцейська операція мала на меті не допустити масові напади мігрантів на громадян, як це було рік тому. В операції було задіяно 1500 поліцейських.

Масові перевірки документів відбувалися на головних залізничних станціях Кельна.

Разом з тим повідомляється, що поліцейські затримували людей, грунтуючись виключно на їх зовнішньому вигляді.

Нагадаємо, в минулу новорічну ніч на кельнській привокзальній площі і в ряді інших місць в різних містах країни було скоєно "900 злочинів на сексуальному грунті відносно 1200 жінок". Згодом слідству вдалося встановити особи 120 підозрюваних.