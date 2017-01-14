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Литва побудує паркан на кордоні з Калінінградською областю

Субота, 14 січня 2017, 17:53
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Литва запланувала в бюджеті на 2017 рік кошти на будівництво огорожі на кордоні з Калінінградською областю.

Про це повідомляє Lietuvos žinios.

На сьогоднішній день кордон між Литвою і Росією позначений лише спеціальними знаками і 13-метровою контрольною смугою.

Литва буде зміцнювати кордон не тільки за рахунок бюджету, але і за рахунок коштів фонду публічної безпеки ЄС – на ці гроші придбають сучасну систему спостереження за кордоном.

Очікується, що дасть можливість ефективніше захистити економічні інтереси Литви та інших країн ЄС.

Міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас сказав, що у цьому році вперше за весь період незалежності виділяють близько 3,6 млн. євро на будівництво стіни на кордоні з Калінінградською областю.

"Цих коштів має бути достатньо. Поруч з парканом буде встановлена сучасна система спостереження, на неї кошти планують знайти у наступному році", – сказав Місюнас.

За словами міністра, це буде не "китайська стіна", а всього лише укріплена огорожа, щоб не проникали контрабандисти, нелегали. Роботи повинні завершити в цьому році.

Паркан побудують на ділянці 135 км - від Виштитіса до Німану (де перетинаються кордони Польщі, Литви та Росії). Досі Литва будувала тільки паркан на кордоні з Білоруссю. Там він встановлений на відрізку в 100 км.

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