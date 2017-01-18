Меру Перемишля заборонили в’їзд в Україну за розпалювання міжетнічної ворожнечі – СБУ

Середа, 18 січня 2017, 17:24

Мер польського міста Перемишль Роберт Хома отримав заборону на вʼїзд в Україну від СБУ через його участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на керівника апарату голови СБУ Олександра Ткачука.

"Підстав для такої заборони є чимало, це все відкрита інформація в медіа в Польщі та Україні. Рішення про заборону в’їзду було ухвалено тоді, коли він брав участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі.

Це не була разова випадковість.

Ми дійшли до висновку, що ця особа відверто і цілеспрямовано розпалювала міжетнічну та міжнаціональну ворожнечу і цілеспрямовано працює в такому напрямку, а це шкодить двостороннім відносинам між Україною і Польщею", – пояснив Ткачук.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України заборонила меру польського міста Перемишль Роберту Хомі вʼїзд в Україну.

Як відомо, місто Перемишль, яке знаходиться біля українського кордону, минулого року було постійним джерелом конфліктів на національному ґрунті.

Найгучніший стався 10 грудня, коли під час урочистого "Маршу орлят перемиських і львівських", що відбувся під патронатом мера міста, один з його учасників закричав під Українським народним домом "Смерть українцям", а інші учасники ходи підтримали його.

Раніше у листопаді минулого року у Варшаві на марші націоналістів з нагоди 98-ї річниці незалежності країни невідомі спалили український прапор.