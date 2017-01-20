У Вашингтоні сталися сутички через Трампа, одну особу затримали

П'ятниця, 20 січня 2017, 13:01

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У Вашингтоні поліція здійснила перше затримання під час акції протесту проти новообраного президента США Дональда Трампа напередодні інавгурації.

Про це повідомляє The Washington Times.

Поліція затримала 34-річного Скотта Райана Чарні за підозрою у змові, метою якої було вчинення нападу біля 14-ї вулиці та вулиці Ньютона.

Повідомляється, що поліція досі шукає "інших осіб", замішаних у змові.

"Після ретельного розслідування, було встановлено, що кілька осіб планували зірвати заходи, що проводяться у період інавгурації, незаконним шляхом", - йдеться в заяві.

Фото AP Photo/John Minchillo

Сутички почалися ввечері 19 січня біля будівлі Національного прес-клубу, де прихильники Трампа зібралися на урочисту зустріч у DeploraBall напередодні інавгурації.

Повідомляється, що противники Трампа використовували піротехніку під час сутичок із прихильниками Трампа.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки 20 січня відбудеться церемонія складення присяги новообраним президентом США Дональдом Трампом, який напередодні прибув у Вашингтон.