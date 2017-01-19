Риторика Трампа: як новий президент США обіцяє змінити світовий порядок

Анатолій Марциновський, "Європейська правда" _ Четвер, 19 січня 2017, 16:15

Фото friulisera.it

Аналізувати заяви та висловлювання Дональда Трампа - справа досить невдячна.

Новому американському президенту притаманні хаотичність думки, суперечливість та неточності в фактах. Можливо, це природно для людини, яка не була досі в політиці й лише за півтора року опинилася на нинішніх висотах, але це складно сприймається від президента.

Та все ж з нагоди інавгурації Трампа "Європейська правда" зібрала найважливіші його заяви та висловлювання з питань міжнародної політики, які прозвучали вже після перемоги на виборах:

про Євросоюз та НАТО;

про Путіна та співпрацю з Росією;

про Ангелу Меркель та її політику щодо біженців;

про "чесну" торгівлю і плани запровадити експортні мита;

про політику "одного Китаю", переїзд посольства США до Єрусалима та ядерну угоду з Іраном.

Ці заяви можуть і не співпасти з реальними діями найбільш непередбачуваного президента США у новітній історії, але вони здатні принаймні окреслити стартову позицію нового господаря Білого дому з важливих для світу питань.





Ображений на Євросоюз

Трамп демонструє скепсис стосовно майбутнього ЄC і вихваляє Британію, яка з нього виходить. У недавньому інтерв’ю англійській Time та німецькій Bild він заявив, що після Brexit Євросоюз залишатимуть й інші держави.

"Люди, країни хочуть власної ідентичності, і Британія її хотіла, - сказав Трамп. - Думаю, якби їх не примушували приймати так багато біженців з усіма проблемами, які це тягне, Brexit не було би. Можливо, це й далі працювало би".

Варто додати, що політичне рішення про проведення референдуму щодо членства Британії в ЄС уряд Девіда Кемерона ухвалив ще в січні 2013 року - коли мігрантської кризи не було й близько.

Утім, Трамп має також особисту образу на Євросоюз.

У розумінні мільярдера, саме ЄС не дав дозволу його компанії на масштабне будівництво в Ірландії - там у нього шикарний, розташований на самісінькому березі океану готельно-курортний комплекс.

"Вони використовували трюки з захисту довкілля, щоб зупинити розбудову проекту – це був дуже неприємний досвід, - скаржився мільярдер журналістам. - Для отримання дозволу ЄС потрібні роки!".

Насправді ж компанія Трампа хотіла звести вздовж океанського берега майже трикілометрову стіну заввишки близько 4 метрів, аби відгородити курорт від океану. Дозволу на це не дала місцева влада - причому в грудні 2016 року, вже після перемоги Трампа на виборах.

Підставою стали сумніви щодо можливого негативного впливу конструкції на місцеву заповідну зону, яка охороняється на рівні ЄС.





НАТО: організація "застаріла", але важлива

Північноатлантичний альянс Трамп критикував ще під час виборчої кампанії, і продовжив робити це після перемоги.

"Я вже давно кажу, що у НАТО проблеми. Проблема номер один: альянс застарів, тому що був сконструйований багато-багато років тому, - заявив він у згаданому інтерв’ю. - Номер два: країни НАТО не платять стільки, скільки треба".

"На мене всі накинулися, коли я сказав, що НАТО застаріло. Воно застаріло, тому що не займається боротьбою з тероризмом", - додав Трамп.

Він відстоює думку, що США надто багато витрачають на безпеку інших.

"При всьому цьому НАТО для мене дуже важливе", - заявляє Трамп і підтверджує, що США й надалі надаватимуть Європі підтримку в сфері оборони.



"Катастрофічна" політика Ангели Меркель

Новий президент США та найвпливовіший європейський політик, німецький канцлер Ангела Меркель, досі жодного разу не зустрічалися.

Однак Трамп уже встиг "побити горщики" з Меркель, бо підтримав німецьких крайньо правих в їхній критиці політики німецької влади щодо біженців.

"Я думаю, вона зробила катастрофічну помилку, коли прийняла всіх цих нелегалів. Ну, знаєте, всіх людей, звідки б вони не походили, - заявив Трамп. - І ніхто навіть не знає, звідки вони приїжджають. Тож я думаю, вона зробила катастрофічну помилку, жахливу помилку".

На запитання, кому він довіряє більше - Меркель чи Путіну, Трамп відповів: "Я починаю з довіри до обох - але давайте подивимося, як довго це триватиме. Це може не тривати довго взагалі".



Про Путіна: або добре - або нічого

Різко критикуючи традиційних для США європейських союзників та структури, Трамп жодного поганого слова не каже на адресу Путіна. Видається, ніби його не бентежить сповзання Росії до глибокого авторитаризму та посилення її агресивності.

Навпаки, Трамп та Путін добре відгукуються один про одного.

Зокрема, мільярдер привітав реакцію Путіна на рішення США вислати перед Новим роком 35 російських дипломатів - як відомо, Кремль не вдався до симетричної відповіді. "Відмінний хід (Путіна) у відповідь - я завжди знав, що він дуже розумний!", - написав Трамп у Твіттері.

Натомість Путін публічно захистив Трампа під час недавнього скандалу з нібито наявністю у Кремля компромату на мільярдера.



Зменшення санкцій в обмін на ядерне роззброєння

"Мати добрі стосунки з Росією – це добра річ, а не погана. Лише тупі люди або дурні думають, що це погано!" - написав Трамп на початку року в Твіттері.

"Ми і без того маємо досить проблем у світі. При мені, як президенті, Росія поважатиме нас набагато більше, ніж тепер, - продовжив він. - І обидві країни, можливо, працюватимуть разом для вирішення деяких з багатьох величезних та нагальних світових проблем та питань".

Зрозуміло, що нормальні відносини з Росією навряд чи можливі за умов санкцій, накладених на неї в тому числі й Сполученими Штатами.

Як Трамп вирішуватиме це питання?

Нова його ідея з’явилася нещодавно: можливе послаблення санкцій проти Росії навзамін скорочення нею ядерних озброєнь.

"Вони наклали на Росію санкції - а давайте подивимося, чи можемо ми досягти якихось добрих домовленостей з Росією, - каже Трамп. - З одного боку, ядерні озброєння мають бути скорочені дуже суттєво, як частина цього. З іншого боку, є санкції, які дуже дошкуляють зараз Росії. Думаю, щось можна зробити так, аби багато людей були у виграші".

Озвучений Трампом підхід суперечливий - традиційно для нього.

По-перше, санкції на Москву накладено через анексію Криму та агресію на Донбасі, а не через ядерне озброєння. По-друге, ядерні ракети є для Кремля одним із найважливіших - разом із газом та нафтою - інструментів досягнення своїх геополітичних цілей.

Чи погодиться Путін позбутися цього інструменту навіть в обмін на зняття санкцій?





"Розумна торгівля, яку я ще називаю чесною"

Велику тривогу в партнерів США викликає можливе створення Трампом перешкод для міжнародної торгівлі.

Зокрема, всупереч Північноамериканській угоді про вільну торгівлю Трамп збирається запровадити 35% мита на імпорт з Мексики. Особливо активно він критикує при цьому автовиробників, які планують виробляти машини в сусідній країні для продажу їх в США.

Під шквал критики потрапили Toyota та BMW.

"Я б їм сказав - не витрачайте свого часу та грошей - якщо ви не плануєте продавати в інші країни. Це чудово, якщо вони хочуть збудувати завод в Мексиці - мені подобається Мексика, я люблю Мехіко, мені подобається президент, мені всі подобаються. Але я б сказав BMW: якщо ви збираєтеся будувати завод в Мексиці та продавати машини в США без мита в 35% - цього не станеться".

Трамп також озвучував наміри запровадити 45% мита для імпорту з Китаю.

"Я вірю у вільну торгівлю, мені вона подобається, але це повинна бути розумна торгівля, яку я ще називаю чесною", - каже Трамп.

"Ви можете побачити багато "мерседесів" у Нью-Йорку, але спробуйте знайдіть "шевроле" у Берліні", - таким є рівень його аргументації.

Ангела Меркель уже публічно застерегла Трампа від провадження політики економічного ізоляціонізму.



"Усе є предметом переговорів"

Деякі озвучені мільярдером погляди в разі їх реалізації можуть призвести до серйозних міжнародних криз.

"Усе є предметом переговорів, в тому числі й політика "одного Китаю", - заявив Трамп кілька тижнів тому в інтерв’ю Wall Street Journal.

Ця заява була революційною, оскільки політика США (та й більшості держав світу) щодо визнання одної китайської держави була недоторканною протягом десятиріч (Сполучені Штати дотримуються підходу "одного Китаю" з 1979 року).

"Другим Китаєм" в цьому контексті є Тайвань, який називає себе "Китайською республікою". Натомість, Китай вважає Тайвань своєю невід’ємною територією.

Заява Трампа фактично натякає на ймовірність початку офіційних контактів, або навіть встановлення дипломатичних відносин між США й Тайванем. До цього Трамп поговорив по телефону з президентом невизнаної держави. Реакція Пекіна була очікувано гострою.

Інша потенційна небезпека - перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.

"Я не хочу коментувати це знову, але побачимо, як підуть справи", - уник прямої відповіді про це Трамп в недавньому інтерв’ю для Time та Bild. Однак такі плани обговорюються, і Трамп їх не заперечує.

Розміщення посольств іноземних держав в Єрусалимі заборонено резолюцією Ради Безпеки ООН 1980 року.

Палестинці розглядають Східний Єрусалим як столицю своєї майбутньої держави - тоді як Ізраїль вважає все місто своєю столицею.

У США 1995 року було ухвалено Акт про посольство в Єрусалимі, який фактично підтримує ізраїльську позицію й закликає до переведення посольства США. Однак останнє слово акт залишає за президентом і дозволяє йому вирішувати, чи не зашкодить це національним інтересам країни.

Іншою потенційною небезпекою є погрози Трампа вийти із ядерної угоди з Іраном.

Вона передбачає послаблення міжнародних санкцій проти цієї країни в обмін на припинення іранських ядерних програм.

"Я вважаю, це одна з найгірших угод взагалі, одна з найтупіших", - звично емоційно висловлюється Трамп.

При цьому демонструє традиційне для нього дуже вільне трактування питання.

"Коли ви віддаєте 150 мільярдів доларів країні, коли ви віддаєте 1,7 мільярди доларів готівкою - ви коли-небудь бачили мільйон доларів стодоларовими купюрами? Це багато... Цілий літак. Ні, ви уявіть собі - літак, багато літаків. Бум!" - апокаліптично змальовував Трамп картину журналістам.

Насправді великі суми, якими він оперує - це не гроші США. Це - припущення щодо граничних обсягів іранських грошей, заморожених в західних банках в рамках економічних санкцій. Вони стануть доступними Тегерану в разі належного виконання угоди.

Євросоюз, зі свого боку, заявив про неможливість двостороннього коригування іранської угоди - адже, крім Ірану та США, її підписантами є Франція, Німеччина, Велика Британія, Росія та Китай. Угоду схвалено Радою Безпеки ООН.

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Одним словом, Трамп своїми численними заявами останніх місяців породив великі інтриги. Невідомо чи навіть сумнівно, що новий глава Білого дому зробить все, про що наговорив - однак виглядає, що бурхливий порядок денний для світової політики він забезпечить.

Автор: Анатолій Марциновський,

"Європейська правда"