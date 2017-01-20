У Стамбулі невідомі обстріляли з гранатомета будівлю управління безпеки

П'ятниця, 20 січня 2017, 21:06

У Стамбулі на будівлю місцевого управління безпеки було вчинено напад із застосуванням гранатомета.

Про це повідомляє CNNTurk.

Згідно отриманої інформації, по Стамбульському управлінню безпеки на вулиці Ватан невідомі відкрили вогонь з гранатомета.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу постраждалих немає.

"На будівлю було вчинено напад із застосуванням гранатомета. Заряд влучив в стіну внутрішнього двору будівлі управління безпеки. Загиблих або постраждалих серед співробітників немає", – повідомив губернатор Стамбула Васип Шахін.

Також відомо, що поліція розпочала "широкомасштабну операцію" для того, аби затримати злочинця.