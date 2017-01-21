У Кремлі розповіли про умови відведення "Іскандерів" з Калінінграду

Субота, 21 січня 2017, 13:38

Москва не відведе ракетні комплекси "Іскандер" з Калінінграду, поки в Європі існує націлена проти Росії ракетна система.

Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю британському телеканалу ВВС, передає ТАСС.

"Це дуже складне питання. Ви не може просто відвести ці ракети з Калінінграда, не знаючи, що плани створення цілої антиросійської ракетної системи на європейському континенті будуть скасовані", - сказав він.

У Міноборони РФ в минулому році підтвердили повідомлення про передислокацію мобільних ракетних комплексів "Іскандер-М" в Калінінградську область. При цьому офіційний представник відомства Ігор Конашенков зазначив, що перекидання здійснюється в рамках регулярних перевірок можливостей вітчизняних ракетних військ.

Після появи інформації про передислокацію "Іскандерів" у Калінінградську область представники країн Балтії виступили із твердженнями, що такі дії РФ загострять ситуацію, і розцінили їх як неадекватну відповідь на те, що робить НАТО.