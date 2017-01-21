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Джеймс Меттіс, що критикував Путіна, склав присягу глави Пентагону

Субота, 21 січня 2017, 14:23
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Генерал у відставці Джеймс Меттіс був затверджений на посту глави Пентагону.

Про це повідомляє Washighton Post.

Сенат 98 голосами проголосував за його кандидатуру, після цього Джеймс Меттіс склав присягу, яку прийняв віце-президент США Майк Пенс.

 

Після цього він випустив заяву, в якій звернувся не лише до армії, а й до спецслужб, яких назвав "стражами та хранителями безпеки" американського народу.

Меттіс також зобов'язався співпрацювати з Державним департаментом з укріплення альянсів США за кордоном, окремі з яких були розкритиковані Дональдом Трампом раніше.

Джеймс Меттіс став першим з 1950 року високопоставленим офіцером, який очолює Міноборони США.

19 січня Комітет Сенату США зі збройних сил прийняв рішення рекомендувати кандидатуру Джеймса Меттіса на посаду міністра оборони США.

Нагадаємо, нещодавно Сенат США переважною більшістю голосів схвалив законодавчий виняток, який дозволить відставному генералу Джеймсу Меттісу очолити Пентагон.

Законодавство США передбачає, що колишні військові можуть очолювати Пентагон, але мають піти у відставку не менш ніж за сім років до вступу на посаду.

Джеймс Меттіс пішов у відставку у 2013 році.

Зазначимо, що під час слухань у Комітеті Сенату США зі збройних сил Джеймс Меттіс заявив, що політика президента РФ Володимира Путіна є однією з ключових загроз після Другої світової війни для глобального порядку.

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