Кількість загиблих в результаті сходу лавини на готель в Італії зросла до 5 осіб

Субота, 21 січня 2017, 15:52

В результаті сходу лавини на готель в містечку Фаріндола в регіоні Абруццо в Італії загинули щонайменше п’ять людей.

Про це повідомляє агентство Ansa.

Тих, що вижили в результаті сходу лавини, наразі одинадцять осіб. При цьому дев’ять людей рятувальники вже звільнили, ще двоє чекають на їхню допомогу під завалами.

Ще двоє людей чекають на звільнення. Рятувальна операція досі ускладнена важкими погодними умовами" - сказав глава служби цивільного захисту Італії Фабріціо Курчо.

Крім того, 23 людини поки вважаються зниклими безвісти.

Раніше повідомлялося про десять людей, які вижили після удару лавини в італійському гірськолижному готелі в містечку Фаріндола і були знайдені рятувальниками.

19 січня повідомлялося, що рятувальники знайшли тіла чотирьох загиблих. Також повідомлялось про те, що вдалося знайти двох людей, які вижили. В момент удару лавини вони знаходилися поруч з готелем.