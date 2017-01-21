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У світі тривають жіночі марші проти риторики Трампа

Субота, 21 січня 2017, 17:17
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Щонайменше 673 "сестринських марші" проходять у суботу по всьому світу на знак незгоди з риторикою розбрату нового президента США Дональда Трампа, що вступив на посаду  20 січня.

Як повідомляє CNN, перші багатотисячні марші відбулися в Австралії – зокрема, до 5 тисяч людей зібралися на протест у Сіднеї. Вони кричали гасла на зразок "Коли жінки разом, їх не подолати", "Коли права жінок зазнають удару, треба встати і дати здачі". У деяких були плакати з написами "Girl Power vs. Trump Tower" і "Dump the Trump."

Сідней

Близько 700 осіб протестували проти Трампа у Веллінгтоні, столиці Нової Зеландії.

До жіночих маршів приєдналися також і країни Африки, зокрема, повідомляється про акції у Кенії та ПАР.

Найробі

Жіночі марші також проходять у низці європейських міст.

Як повідомляє The Telegraph, у Британії жіночі марші проходять у 14 містах.

У Лондоні, де протестувальники за планом мають пройти від будівлі посольства США до Трафальгарської площі. До участі в акції зголосилися 10 тисяч осіб, однак зараз організатори заявляють про щонайменше 80 тисяч людей. Учасники тримають плакати з гаслами "Ні расизму, ні Трампу!, "Будуйте мости, а не стіни".

 Лондон

У Німеччині, як пише Deutsche Welle, заздалегідь було заплановано сім сестринських маршів. Зокрема, протести проходять, у Берліні, Франкфурті, Мюнхені, Бонні, Дюссельдорфі, Бонні.

За оцінками поліції, в марші у Франкфурті взяли участь понад 2 тисячі осіб. Люди вийшли на вулиці під різними гаслами – хтось, виступає проти дискримінації, хтось – за свободу слова.

Акції пройшли або проходять і в інших європейських містах – Парижі, Брюсселі, Лісабоні, Празі, Амстердамі, Римі, Белграді та ін.

 Париж

Наймасовіший жіночий марш очікується у Вашингтоні – майже 225 тисяч людей станом на п’ятницю зголосилися взяти у ньому участь. До жіночих маршів ще у листопаді закликала адвокат Тереза Шук, яка після виходу на пенсію мешкає на Гаваях.

Жіночий марш у Вашингтоні підтримали десятки прогресивних організацій з тих, що захищають громадянські права, мігрантів, мусульман, феміністки, пацифісти, ЛГБТ-спільноти, борці за екологію тощо.

Ініціатива Pussyhat Project передбачає також, що частина протестувальниць буде вдягнена у в’язані рожеві шапочки з  котячими вушками. Термін pussy використовується для позначення домашньої тварини або ж у вульгарному значенні – жінки. Саме у другому значенні Дональд Трамп вживав це слово на скандальних записах, що спричинили збурення під час виборчої кампанії.

Загалом у США очікується близько 300 "сестринських маршів". 

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