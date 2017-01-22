Порошенко здійснить офіційний візит до Естонії 23 січня

Альона Гетьманчук, Інститут світової політики

Україна явно не готова позбутися того рівня відносин з США, який був упродовж останніх трьох років. Але якою є додана вартість держави Україна для США? Важливо також зрозуміти, яку позитивну спадщину залишила адміністрація Обами і що критично важливо зберегти за Трампа...