Порошенко здійснить офіційний візит до Естонії 23 січня

Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Естонської Республіки 23 січня 2017 року.
Про це повідомляється на сайті глави держави.
В ході візиту заплановані зустрічі з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (Парламенту) Естонської Республіки Ейкі Нестором.
Також відбудеться зустріч президента України з представниками української громади.
Нагадаємо, що 24 січня 2017 року президент України Петро Порошенко відвідає з офіційним візитом Фінляндію.