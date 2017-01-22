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Порошенко здійснить офіційний візит до Естонії 23 січня

Неділя, 22 січня 2017, 13:47
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Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Естонської Республіки 23 січня 2017 року.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

В ході візиту заплановані зустрічі з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (Парламенту) Естонської Республіки Ейкі Нестором.

Також відбудеться зустріч президента України з представниками української громади.

Нагадаємо, що 24 січня 2017 року президент України Петро Порошенко відвідає з офіційним візитом Фінляндію.

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