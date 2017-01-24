У Лондоні через туман другий день поспіль скасовують 100 авіарейсів

Вівторок, 24 січня 2017, 13:12

У лондонському аеропорту "Хітроу" через туман вже другий день скасовують близько 100 авіарейсів.

Про це повідомляє ВВС.

Повідомляється також про скасування одного рейсу в аеропорту "Гатвік", тоді як в інших аеропортах: "Кембридж", "Станстед" і аеропорту Единбурга пасажирами повідомили про можливі затримки у відправлення рейсів.

Синоптики попереджають про туман і можливість обмерзання в Уельсі і на більшій частині території Англії.

Підвищений рівень безпеки через туман оголошений для Уельсу, графств Мідлендс, Йоркшир і Хамбер на північному заході Англії і на півдні країни.

За інформацією адміністрації аеропорту "Хітроу" "стійкий туман" скоротила видимість в аеропорту і призвів до скасування близько 100 авіарейсів, а також до затримок з відправкою близько 1300 регулярних авіарейсів.

Раніше повідомлялося, що в понеділок 23 січня густий туман у Лондоні призвів до скасування близько 100 авіарейсів.