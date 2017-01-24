В Лондоне из-за тумана второй день подряд отменяют 100 авиарейсов

Вторник, 24 января 2017, 13:12

В лондонском аэропорту "Хитроу" из-за тумана уже второй день отменяют около 100 авиарейсов.

Об этом сообщает ВВС.

Сообщается также об отмене одного рейса в аэропорту "Гатвик", тогда как в других аэропортах: "Кембридж", "Станстед" и аэропорта Эдинбурга пассажирами сообщили о возможных задержках в отправлении рейсов.

Синоптики предупреждают о тумане и возможность обледенения в Уэльсе и на большей части территории Англии.

Повышенный уровень безопасности за тумана объявлен для Уэльса, графств Мидлендс, Йоркшир и Хамбер на северо-западе Англии и на юге страны.

По информации администрации аэропорта "Хитроу" стойкий туман" сократила видимость в аэропорту и привел к отмене около 100 авиарейсов, а также к задержкам с отправкой около 1300 регулярных авиарейсов.

Ранее сообщалось, что в понедельник 23 января густой туман в Лондоне привел к отмене около 100 авиарейсов.