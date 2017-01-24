В Лондоне из-за тумана второй день подряд отменяют 100 авиарейсов

В лондонском аэропорту "Хитроу" из-за тумана уже второй день отменяют около 100 авиарейсов.
Об этом сообщает ВВС.
Сообщается также об отмене одного рейса в аэропорту "Гатвик", тогда как в других аэропортах: "Кембридж", "Станстед" и аэропорта Эдинбурга пассажирами сообщили о возможных задержках в отправлении рейсов.
Синоптики предупреждают о тумане и возможность обледенения в Уэльсе и на большей части территории Англии.
Повышенный уровень безопасности за тумана объявлен для Уэльса, графств Мидлендс, Йоркшир и Хамбер на северо-западе Англии и на юге страны.
По информации администрации аэропорта "Хитроу" стойкий туман" сократила видимость в аэропорту и привел к отмене около 100 авиарейсов, а также к задержкам с отправкой около 1300 регулярных авиарейсов.
Ранее сообщалось, что в понедельник 23 января густой туман в Лондоне привел к отмене около 100 авиарейсов.