Знайти
АКТУАЛЬНО

ПАРЄ закликає Росію звільнити Сущенка та зняти звинувачення з кримських журналістів

Ягланд не помітив російську агресію у своєму виступі в ПАРЄ

Шульц стане кандидатом від соціал-демократів на посаду канцлера ФРН - ЗМІ

Рятувальники знайшли вертоліт, який впав у горах Італії: загинули 6 осіб

Кількість загиблих в результаті сходу лавини на готель в Італії зросла до 14

Уряд Британії не почне переговори про Brexit без згоди парламенту - суд




ПАРЄ закликає Росію звільнити Сущенка та зняти звинувачення з кримських журналістів

Вівторок, 24 січня 2017, 18:29
Версія для друку Коментарі

Парламентська асамблея Ради Європи у вівторок має ухвалити резолюцію щодо переслідування журналістів в країнах-членах РЄ, в тому числі українських журналістів, яких переслідує РФ.

Як повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди", документ ще має бути підтриманим сесійною залою, але під час обговорення всі депутати висловлюються на його підтримку.

Йдеться про резолюцію за назвою "напади на журналістів та свободу ЗМІ в Європі", що винесена на обговорення ПАРЄ у вівторок.

У відповідності до неї, "асамблея закликає російську владу:

1) відмовитися від норми щодо кримінальної відповідальності за "сепаратизм" щодо тих журналістів, хто повідомляє про незаконну окупацію і анексію Кримського півострова, а також зняти відповідні звинувачення проти українських журналістів Анни Андрієвської, Наталі Кокоріної і Миколи Семени;

2) звільнити Романа Сущенка, кореспондента агентства "Укрінформ" у Франції з 2010 року, який був затриманий в Москві за звинуваченням у "шпигунстві" 30 вересня 2016 року;

3) застосувати вплив на сепаратистські сили на сході України, щоб забезпечити журналістам змогу безпечно працювати і передавати повідомлення з цих районів".

Під час підготовки до слухань депутатами були запропоновані 25 правок до документа, але жодна з них не стосується блоку щодо дій РФ. Представники держав-партнерів РФ не надавали свої пропозиції, натомість російські депутати не приїхали на сесію.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
19:46
У Польщі побили українських студентів, нападників затримали
19:22
Екс-спікер парламенту Болгарії очолить тимчасовий уряд країни – ЗМІ
19:06
Комітет Європарламенту у закордонних справах змінив керівника
18:59
Перші підрозділи батальйону НАТО прибудуть в Естонію в березні
18:29
ПАРЄ закликає Росію звільнити Сущенка та зняти звинувачення з кримських журналістів
18:24
Прем’єр Британії у суботу відвідає Туреччину
18:13
Трамп зробив день своєї інавгурації державним святом США
18:04
РФ написала для Сирії проект конституції країни і передала його опозиції
17:33
Багато арештованих через переворот у Туреччині не знають причину свого арешту – Ягланд
17:31
фото
У Парижі почали курсувати перші безпілотні автобуси
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Росію повертають на вищому рівні: в Раді Європи готують новий шлях до зняття санкцій з РФ

Депутати, що симпатизують РФ, навіть підготували проект відповідних змін до регламенту ПАРЄ. Але осіння сесія показала: шансів провести його через асамблею немає. Саме тому друзі Росії змушені «грати в довгу». І саме тому ідея повернення РФ після саміту Ради Європи нині розглядається серед основних.

Дмитро Тужанський, для Європейської правди

Втримати Угорщину: як перетворити "проросійського сусіда" на лобіста України в ЄС

Угорщина в Україні має неоднозначний імідж. Пересічний українець, що хоч трохи цікавиться зовнішньою політикою, згадає про закарпатську тематику, але також – про Орбана і його антиєвропейську політику; про підтримку безвізу, але також про проросійські настрої...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми?
   Яндекс.Метрика
  