ПАРЄ закликає Росію звільнити Сущенка та зняти звинувачення з кримських журналістів

Вівторок, 24 січня 2017, 18:29

Парламентська асамблея Ради Європи у вівторок має ухвалити резолюцію щодо переслідування журналістів в країнах-членах РЄ, в тому числі українських журналістів, яких переслідує РФ.

Як повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди", документ ще має бути підтриманим сесійною залою, але під час обговорення всі депутати висловлюються на його підтримку.

Йдеться про резолюцію за назвою "напади на журналістів та свободу ЗМІ в Європі", що винесена на обговорення ПАРЄ у вівторок.

У відповідності до неї, "асамблея закликає російську владу:

1) відмовитися від норми щодо кримінальної відповідальності за "сепаратизм" щодо тих журналістів, хто повідомляє про незаконну окупацію і анексію Кримського півострова, а також зняти відповідні звинувачення проти українських журналістів Анни Андрієвської, Наталі Кокоріної і Миколи Семени;

2) звільнити Романа Сущенка, кореспондента агентства "Укрінформ" у Франції з 2010 року, який був затриманий в Москві за звинуваченням у "шпигунстві" 30 вересня 2016 року;

3) застосувати вплив на сепаратистські сили на сході України, щоб забезпечити журналістам змогу безпечно працювати і передавати повідомлення з цих районів".

Під час підготовки до слухань депутатами були запропоновані 25 правок до документа, але жодна з них не стосується блоку щодо дій РФ. Представники держав-партнерів РФ не надавали свої пропозиції, натомість російські депутати не приїхали на сесію.