ПАСЕ призывает РФ освободить Сущенко и снять обвинения с крымских журналистов

Вторник, 24 января 2017, 18:29

Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник должна принять резолюцию относительно преследования журналистов в странах-членах СЕ, в том числе украинских журналистов, которых преследует РФ.

Как сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды", документ еще должен быть поддержан сессионным залом, но во время обсуждения все депутаты высказываются в его поддержку.

Речь идет о резолюции под названием "нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе", вынесенной на обсуждение ПАСЕ во вторник.

В соответствии с ее тестом, ассамблея призывает российские власти:

1) отказаться от нормы об уголовной ответственности за "сепаратизм" в отношении тех журналистов, кто сообщает о незаконной оккупации и аннексии Крымского полуострова, а также снять соответствующие обвинения против украинских журналистов Анны Андриевской, Наталии Кокориной и Николая Семены;

2) освободить Романа Сущенко, корреспондента агентства Укринформ во Франции с 2010 года, который был задержан в Москве по обвинению в "шпионаже" 30 сентября 2016 года;

3) применить влияние на сепаратистские силы на востоке Украины, чтобы обеспечить журналистам возможность безопасно работать из этих районов.

Во время подготовки к слушаниям депутатами были предложены 25 правок, но ни одна из них не касается блока относительно действий РФ. Представители государств-партнеров РФ не выдвигали свои предложения, а российские депутаты не приехали на сессию.