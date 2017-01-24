ПАРЄ закликала Україну розслідувати вбивство Павла Шеремета

Вівторок, 24 січня 2017, 21:41

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій закликала країни-члени РЄ ретельно розслідувати випадки насильницької смерті журналістів, окремо виділивши вбивство Павла Шеремета.

Про це йдеться в резолюції за назвою "Напади на журналістів та свободу ЗМІ в Європі", повідомляє з Страсбургу кореспондент "Європейської правди".

Асамблея зазначила, що від січня 2016 року зафіксовано 16 випадків насильницької смерті журналістів на просторі Ради Європи, поіменно відзначивши декількох загиблих. На першому місці згаданий журналіст "Української правди" та радіо "Вести" Павло Шеремет, що загинув 20 липня від вибуху бомби, закладеної під автомобілем.

Також в ПАРЄ повторили, що не вважають повністю розслідуваними давніші вбивста ще двох українських журналістів, Георгія Гонгадзе та Василя Клементьєва.

Як повідомлялося, у вівторок ПАРЄ переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію щодо захисту журналістів.

Автором проекту документа є український депутат Володимир Ар’єв.