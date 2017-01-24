ПАСЕ призвала Украину расследовать убийство Павла Шеремета

Вторник, 24 января 2017, 21:41

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала страны-члены СЕ тщательно расследовать случаи насильственной смерти журналистов, отдельно выделив убийство Павла Шеремета.

Об этом говорится в резолюции под названием "Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе", сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Ассамблея отметила, что с января 2016 года зафиксировано 16 случаев насильственной смерти журналистов на пространстве Совета Европы, отметив поименно нескольких погибших. На первом месте упомянут журналист "Украинской правды" и радио "Вести" Павел Шеремет, погибший 20 июля от взрыва бомбы, заложенной под автомобилем.

Также в ПАСЕ повторили, что не считают полностью расследованным давние убийства еще двух украинских журналистов – Георгия Гонгадзе и Василия Климентьева.

Как сообщалось, во вторник ПАСЕ подавляющим большинством голосов приняла резолюцию о защите журналистов.

Автором проекта документа является украинский депутат Владимир Арьев.