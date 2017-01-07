Трамп: за мого президентства Росія поважатиме нас більше, ніж тепер

Субота, 07 січня 2017, 17:31

Обраний президентом США Дональд Трамп висловився за добрі відносини з Росією і назвав дурнями тих, хто проти цього.

Таку думку Трамп висловив у Твіттері - у трьох поспіль твітах.

"Мати добрі стосунки з Росією – це добра річ, а не погана. Лише "тупі" люди або дурні думають що це погано!", - написав Трамп.

"Ми і без того маємо досить проблем у світі. При мені як президенті Росія поважатиме нас набагато більше, ніж тепер, - продовжив він. - І обидві країни, можливо, працюватимуть разом для вирішення деяких з багатьох величезних та нагальних світових проблем та питань".

Заява Трампа з'явилася на фоні оприлюднення доповіді американських спецслужб щодо кібератак Росії на США під час минулої виборчої кампанії. У доповіді йдеться, зокрема, що рішення про хакерську кампанію з метою посприяти перемозі Трампа ухвалював особисто президент Росії Володимир Путін.