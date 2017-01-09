Туреччина очікує від Трампа екстрадиції Гюлена та припинення співпраці з курдами

Понеділок, 09 січня 2017, 17:16

У Туреччині заявили, що очікують від нової адміністрації США новообраного президента Дональда Трампа екстрадиції опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена та припинення співпраці з сирійськими курдами проти "Ісламської держави".

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Hurriyet Daily News.

"Ми сподіваємося, що нова адміністрація (Дональда Трампа - Ред.) не буде продовжувати здійснювати ті ж помилки (скоєні адміністрацією Барака Обами - Ред.)

У нас є два основних очікування. По-перше, екстрадиція голови FETÖ якнайшвидше. По-друге, припинення співпраці з YPG (Курдськими загонами самооборони - Ред.), що є філією РПК (Робочої партії Курдистану - Ред.)", - заявив міністр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим закликав Дональда Трампа посприяти у швидкій екстрадиції Фетхуллаха Гюлена, опозиційного проповідника, якого турецька влада звинувачує в організації спроби перевороту у липні 2016-го року.