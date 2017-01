У Польщу прибули перші танки з США

У Польщу прибула військова техніка - перша партія танків зі Сполучених Штатів, в рамках програми зі зміцнення східного флангу НАТО.

Про це повідомляє TVN24.pl.

"Американські військові опублікували фотографію, на якій зображено розвантаження першого танка M1 "Абрамс" на польській землі. Це не перша така машина в Польщі, але перший підрозділ танкової бригади, що перекидається НАТО на схід", - повідомляє видання.

Фотографію опублікувала 16 Бригада з матеріально-технічної підтримки в ЄС. Військові бригади контролюють вивантаження техніки та її доставку до місця призначення.

"Перший танк "All American" прибув у Польщу", - йдеться у повідомленні 16 Бригади.

#HappeningNow the first tank "All American" has touched down in Poland #Readiness @GENMarkMilley @SECARMY @USArmyEurope pic.twitter.com/ZYkkRZBSWB