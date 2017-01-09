У Польщу прибули перші танки з США

Понеділок, 09 січня 2017, 19:09

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У Польщу прибула військова техніка - перша партія танків зі Сполучених Штатів, в рамках програми зі зміцнення східного флангу НАТО.

Про це повідомляє TVN24.pl.

"Американські військові опублікували фотографію, на якій зображено розвантаження першого танка M1 "Абрамс" на польській землі. Це не перша така машина в Польщі, але перший підрозділ танкової бригади, що перекидається НАТО на схід", - повідомляє видання.

Фотографію опублікувала 16 Бригада з матеріально-технічної підтримки в ЄС. Військові бригади контролюють вивантаження техніки та її доставку до місця призначення.

"Перший танк "All American" прибув у Польщу", - йдеться у повідомленні 16 Бригади.

Раніше повідомлялося, що 250 американських солдатів, що складають частину танкової бригади для зміцнення східного флангу НАТО, прибули на летовище до Вроцлава (Нижнє-сілезьке воєводство) та на полігон неподалік Жаґаня (Любуське воєводство).

Нагадаємо, що у порту німецького міста Бремергафен 6 січня розпочалося розвантажування американської військової техніки у рамках розміщення у Східній Європі за програмою НАТО "Atlantic Resolve".

У країнах Східної та Центральної Європи загалом будуть розміщені 4000 військовослужбовців 3-ї бронетанкової бригади і 4-ї піхотної дивізії США, які матимуть на озброєнні 87 танків.

Як відомо, США ще у квітні минулого року оголосили про плани розмістити у Східній Європі бронетанкову бригадну групу в рамках зусиль НАТО із протидії агресивній політиці Росії.