В Афганістані внаслідок теракту загинули 7 осіб, ще 20 поранені

Субота, 11 лютого 2017, 14:56

Внаслідок вибуху, вчиненого терористом-смертником, в столиці афганської провінції Гільменд загинули сім осіб, поранення отримали 20.

Про це з посиланням на дані місцевої влади повідомляє Reuters.

Терорист підірвав вибухівку в запаркованому авто, що стояло біля відділення банку міста Лашкар Гах в той момент, коли до банку прибули солдати армії Афганістану для отримання зарплати.

"Серед загиблих – четверо цивільних осіб і троє військовослужбовців. Шістнадцять мирних жителів і четверо солдатів були поранені", – повідомив прес-секретар губернатора провінції Гільменд Омар Звак.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух, проте відомо, що "Талібан" захопили значні території у провінції Гільменд і часто погрожували Лашкар Гаху.

Варто додати, що у провінції Гільменд розташовані сотні військових контингенту НАТО для підготовки та підтримки афганських сил безпеки, яким насилу вдавалося стримувати опір "Талібану".

Принаймні один американський солдат спецназу був поранений в бойових діях на цьому тижні.

Також агенція повідомляє, що за словами місцевих чиновників на півночі від Лашкар Гаха, внаслідок американського удару з повітря загинули кілька мирних мешканців, втім ця інформація не перевірена.

Представник американських військових капітан Білл Салвін заявив, що військові США завдали кілька авіаударів по містечку Сангін (на північ від Лашкар Гах - ред.) протягом останні кількох тижнів, проте не володіють інформацією про жертви серед мирного населення.