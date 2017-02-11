В Афганистане в результате теракта погибли 7 человек, еще 20 ранены

Суббота, 11 февраля 2017, 14:56

В результате взрыва, совершенного террористом-смертником, в столице афганской провинции Гильменд погибли семь человек, ранения получили 20.

Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщает Reuters.

Террорист взорвал взрывчатку в запаркованном авто, что стояло возле отделения банка города Лашкар Гах в тот момент, когда в банк прибыли солдаты армии Афганистана для получения зарплаты.

"Среди погибших – четверо гражданских лиц и трое военнослужащих. Шестнадцать мирных жителей и четверо солдат были ранены", – сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Гильменд Омар Звак.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, однако известно, что "Талибан" захватили значительные территории в провинции Гильменд и часто угрожали Лашкар Гаху.

Стоит добавить, что в провинции Гильменд расположены сотни военных контингента НАТО для подготовки и поддержки афганских сил безопасности, которым с трудом удавалось сдерживать сопротивление "Талибана".

По крайней мере один американский солдат спецназа был ранен в боевых действиях на этой неделе.

Также агентство сообщает, что по словам местных чиновников на севере от Лашкар Гаха, в результате американского удара с воздуха погибли несколько мирных жителей, но эта информация не проверена.

Представитель американских военных капитан Билл Салвин заявил, что военные США нанесли несколько авиаударов по городку Сангин (на север от Лашкар Гаха - ред.) в течение последних нескольких недель, однако не обладают информацией о жертвах среди мирного населения.