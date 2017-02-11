У Багдаді в сутичках з демонстрантами загинув поліцейський

Субота, 11 лютого 2017, 16:58

Один іракський поліцейський загинув, ще сім були поранені під час і зіткнень з демонстрантами, які зібралися в Багдаді в суботу, щоб вимагати політичних реформ, зазначили в МВС.

Про це з посиланням на дані МВС Іраку пише Reuters.

Тисячі людей, прихильників відомого шиїтського священнослужителя Муктади Аль-Садра зібралися на площі, щоб вимагати зміни виборчого законодавства напередодні регіональних виборів, які в Іраку відбудуться у вересні.

Після того, як демонстранти спробували пройти до так званої зеленої зони, де розташовані урядові будівлі, а також представництва інших держав, між поліцією та мітингувальниками спалахнули сутички.

Раніше повідомлялося, що поліція була змушена застосувати сльозогінний газ.