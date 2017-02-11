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В Багдаде в столкновениях с демонстрантами погиб полицейский

Суббота, 11 февраля 2017, 16:58
Версия для печати Комментарии

Один иракский полицейский погиб, еще семь были ранены во время столкновений с демонстрантами, которые собрались в Багдаде в субботу, чтобы потребовать политических реформ, отметили в МВД.

Об этом со ссылкой на данные МВД Ирака, пишет Reuters.

Тысячи людей, приверженцев известного шиитского священнослужителя Муктады Аль-Садра собрались на площади, чтобы требовать изменения избирательного законодательства в преддверии региональных выборов, которые в Ираке состоятся в сентябре.

После того, как демонстранты попытались пройти к так называемой зеленой зоны, где расположены правительственные здания, а также представительства других государств, между полицией и протестующими вспыхнули столкновения.

Ранее сообщалось, что полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

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